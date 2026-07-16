Ce schimbare pregătește Guvernul pentru fermierii români. Alexandru Nazare a făcut anunțul

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România lucrează la pregătirea participării la AgriConnect, noul instrument lansat de Banca Mondială în 2025, destinat sprijinirii agriculturii și industriei agroalimentare.

Potrivit oficialului, programul are ca obiectiv facilitarea accesului la finanțare și tehnologie pentru micii fermieri și pentru sectorul de procesare din România. Mai exact, într-o postare publicată, ministrul a transmis: „AgriConnect: Infuzie semnificativă de capital şi acces la tehnologie pentru agricultura românească, prin Banca Mondială”.

Alexandru Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor pregătește un nou program destinat agribusinessului, axat pe finanțarea industriei de procesare agroalimentară și a fermierilor de dimensiuni mici, prin intermediul noului instrument al Băncii Mondiale.

„În cadrul programului de relansare economică, la Finanțe avem în această perioadă în lucru un nou program major pentru agribusiness: finanțarea industriei de procesare agroalimentară și a micilor fermieri din România prin noul instrument lansat de Banca Mondială în 2025, AgriConnect”, a subliniat ministrul.

Ministrul Finanțelor a explicat că AgriConnect a fost prezentat oficial în luna octombrie a anului trecut, la Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, fiind inclus printre programele considerate prioritare pentru dezvoltarea agriculturii la nivel mondial.

„Anunțat oficial în octombrie anul trecut, în cadrul Reuniunilor Anuale ale Băncii Mondiale și FMI, AgriConnect este unul dintre programele-cheie ale instituției pentru transformarea agriculturii la nivel mondial. Este un program cu impact global major, în contextul în care tot la finalul anului trecut Banca Mondială a anunțat intenția de a dubla finanțarea anuală pentru agribusiness până la aproximativ 9 miliarde USD pe an până în 2030”, mai scrie Nazare,

Potrivit lui Alexandru Nazare, programul a început deja să fie implementat prin primele acorduri negociate cu guvernele participante, iar România a inițiat discuțiile privind participarea încă din toamna anului trecut.

„Programul a intrat în implementare anul acesta, prin primele acorduri-cadru naționale negociate împreună cu guvernele, iar România – prin Ministerul Finanțelor – a început dialogul pe acest subiect încă de la reuniunea din toamna trecută a Grupului Băncii Mondiale şi FMI.”

Șeful de la Finanțe a arătat că dialogul cu reprezentanții Băncii Mondiale a continuat în această săptămână, alături de vicepremierul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii. Discuțiile au vizat identificarea unor soluții prin care micii fermieri să poată dezvolta activități agricole profitabile.

„Săptămâna aceasta am continuat discuțiile, alături de Vicepremierul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, cu echipa Băncii Mondiale condusă de Marcelo Castellanos, manager de țară al Grupului în România, despre cum putem susține micii fermieri să treacă de la agricultura de subzistență la activități viabile și profitabile, prin AgriConnect.”

Alexandru Nazare a subliniat că una dintre dificultățile agriculturii românești este nivelul redus de procesare a producției și accesul limitat al fermierilor la resurse financiare și infrastructură.

„Una dintre principalele probleme ale agriculturii românești este ca producem mult, dar procesăm și valorificăm prea puțin. Prea mulți fermieri mici nu au acces la capital, depozitare, logistică, tehnologie sau piețe stabile, iar o parte importantă din valoarea adăugată se pierde înainte ca produsele să ajungă la consumator.”

Ministrul Finanțelor a afirmat că a cerut ca proiectul destinat României să fie adaptat specificului sectorului agricol național și să completeze mecanismele de finanțare deja existente.

„Am cerut ca proiectul AgriConnect pentru România să fie construit pe nevoile reale ale sectorului local, să completeze fondurile europene — nu să le dubleze — și să susțină întregul lanț agroalimentar: de la fermă la procesare, depozitare, ambalare, distribuție și export.”

Totodată, oficialul consideră necesară dezvoltarea unor instrumente financiare care să răspundă cerințelor din agricultură și să permită atragerea de investiții private.

„Pentru a oferi un boost dezvoltării agriculturii românești trebuie să facilităm construirea unor instrumente financiare adaptate: capital de lucru, finanțări pentru investiții și fonduri de capital care să permită companiilor să se dezvolte. Prin IFC / International Finance Corporation — componenta Grupului Băncii Mondiale dedicată sectorului privat — putem atrage totodată capital privat, expertiză și parteneri internaționali.”

Nazare a precizat că utilizarea fondurilor publice trebuie să genereze efecte economice pe termen lung și să contribuie la dezvoltarea industriei agroalimentare din România.

„Criteriul principal de la care trebuie pornit pentru operaționalizarea acestui instrument de finanțare este acela că fiecare resursă publică utilizată trebuie să producă un efect multiplicator în economie — mai multă procesare în România, locuri de muncă, exporturi, venituri mai mari pentru fermieri și mai multă valoare adăugată păstrată în țară. Programul trebuie pregătit riguros și etapizat astfel încât să susțină dezvoltarea agriculturii fără să dezechilibreze parcursul de consolidare fiscală.”

Ministrul Finanțelor apreciază că România are potențialul de a deveni un furnizor important de produse agroalimentare pentru piața regională și europeană, însă acest lucru presupune investiții și dezvoltarea sectorului de procesare.

„România poate deveni un furnizor strategic de produse agroalimentare pentru regiune și pentru Europa. Dar acest potențial nu se transformă singur în rezultate. Avem nevoie de ferme mai competitive, de asociere, investiții, tehnologie și o industrie de procesare mult mai puternică.”

Potrivit acestuia, obiectivul AgriConnect este schimbarea modelului de dezvoltare al agriculturii românești, prin creșterea valorii adăugate obținute în țară.

„Miza AgriConnect pentru România este să transformăm agricultura românească dintr-un sector care exportă în principal materie primă într-un sector care produce, procesează și exportă valoare.”

Alexandru Nazare a mai transmis că preocuparea Ministerului Finanțelor este ca instrumentele financiare oferite de instituțiile financiare internaționale să genereze efecte directe în economie și să fie compatibile cu obiectivele privind sustenabilitatea finanțelor publice.