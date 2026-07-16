Titlurile de stat Fidelis intră la tranzacționare la BVB. Ministerul Finanțelor a atras 659 de milioane de lei de la investitori

Ministerul Finanțelor listează joi, 16 iulie, la Bursa de Valori București (BVB), cele șapte emisiuni de titluri de stat Fidelis lansate în prima parte a lunii iulie. În cadrul celei mai recente oferte dedicate populației, statul român a atras echivalentul a 659 de milioane de lei, investitorii având posibilitatea de a cumpăra titluri atât în lei, cât și în euro, cu dobânzi de până la 7,55% pe an.

Potrivit informațiilor publicate de Bursa de Valori București, oferta de subscriere s-a desfășurat în perioada 3 – 10 iulie 2026 și s-a încheiat cu atragerea a 659 de milioane de lei de la investitori persoane fizice.

Din această sumă, aproximativ 202,6 milioane de lei au fost subscriși prin emisiunile denominate în moneda națională, iar alte 87,6 milioane de euro au fost atrase prin emisiunile în moneda europeană.

Începând de joi, toate cele șapte emisiuni Fidelis vor putea fi tranzacționate pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Noile emisiuni Fidelis oferă dobânzi anuale cuprinse între 3,9% și 7,55%, nivelul acestora fiind stabilit în funcție de moneda în care sunt emise titlurile și de maturitatea aleasă.

Valoarea nominală este de 100 de lei pentru titlurile emise în moneda națională și de 100 de euro pentru cele denominate în euro.

În ceea ce privește pragurile minime de subscriere, acestea au fost stabilite astfel:

500 de lei pentru emisiunea dedicată donatorilor de sânge;

5.000 de lei pentru celelalte emisiuni în lei;

1.000 de euro pentru emisiunile denominate în moneda europeană.

Un avantaj important al programului Fidelis îl reprezintă regimul fiscal. Atât dobânzile încasate, cât și eventualele câștiguri de capital realizate din tranzacționarea titlurilor sunt neimpozabile.

Oferta a fost deschisă persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani până la închiderea perioadei de subscriere, inclusiv.

După listarea la Bursa de Valori București, investitorii au posibilitatea fie să păstreze titlurile până la scadență și să încaseze dobânzile aferente, fie să le vândă înainte de maturitate pe piața bursieră, prin intermediul unui broker autorizat.

Programul Fidelis continuă să fie unul dintre principalele instrumente prin care statul român atrage economiile populației.

De la lansarea programului, în august 2020, și până în prezent, Ministerul Finanțelor a derulat 38 de oferte publice Fidelis, prin intermediul cărora a atras peste 70,3 miliarde de lei, echivalentul a peste 14 miliarde de euro.

Numai în anul 2026, valoarea totală atrasă prin emisiunile Fidelis depășește 8,3 miliarde de lei, ceea ce confirmă interesul ridicat al investitorilor pentru titlurile de stat destinate populației.