O nouă sesiune Tezaur între 6 iulie și 7 august 2026. Titlurile de stat aduc dobânzi de până la 7,15%

Programul Tezaur intră într-o nouă sesiune de subscriere în perioada 6 iulie – 7 august 2026, a anunțat luni Ministerul Finanțelor. Românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, beneficiind de dobânzi anuale de până la 7,15%. Titlurile pot fi cumpărate online, prin Trezoreria Statului, prin Ghișeul.ro sau prin subunitățile Poștei Române, în funcție de calendarul stabilit pentru fiecare canal de distribuție.

Noua ediție Tezaur lansată de Ministerul Finanțelor le oferă persoanelor fizice posibilitatea de a investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani. Pentru această sesiune, dobânzile anuale sunt de 6,25% pentru titlurile cu scadență la un an, 6,75% pentru cele cu maturitatea de trei ani și 7,15% pentru titlurile pe cinci ani.

Ministerul precizează că veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile, iar titlurile de stat au valoarea nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Persoanele interesate pot achiziționa titlurile de stat prin mai multe canale, în funcție de perioada de subscriere stabilită pentru fiecare dintre acestea.

Ministerul Finanțelor a publicat calendarul complet al perioadelor în care investitorii pot cumpăra titlurile de stat din această ediție.

Astfel, subscrierile pot fi realizate:

între 6 iulie și 5 august 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

între 6 iulie și 6 august 2026, în sistem online, exclusiv pentru persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru emisiunile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului;

între 6 iulie și 7 august 2026, direct la sediile unităților Trezoreriei Statului;

între 6 iulie și 6 august 2026 în mediul urban și între 6 iulie și 5 august 2026 în mediul rural, prin subunitățile C.N. Poșta Română S.A.

În cazul subscrierilor online prin SPV, investitorii pot deschide un cont de subscriere la unitatea Trezoreriei Statului aleasă, pot cumpăra titluri de stat și pot solicita viramentul sumelor din contul de subscriere către propriul cont bancar. Ministerul Finanțelor pune la dispoziția investitorilor ghidurile dedicate procedurilor de subscriere online.

Ministerul Finanțelor precizează că sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.

Dobânda este anuală și se achită la datele prevăzute în prospectul de emisiune. Totodată, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență, în condițiile prevăzute de prospect. În cadrul aceleiași emisiuni, fiecare investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri.

Subscrierile pot fi anulate exclusiv pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri. Fondurile atrase de Ministerul Finanțelor prin aceste emisiuni sunt utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări ale acestuia sunt disponibile în secțiunea dedicată titlurilor de stat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, precum și pe website-ul C.N. Poșta Română S.A.

Ministerul Finanțelor reamintește că, începând din martie 2025, a introdus posibilitatea cumpărării online a titlurilor de stat prin platforma Ghișeul.ro pentru cetățenii care dețin un cont activ și un card de debit.

De asemenea, instituția pune la dispoziția investitorilor un ghid privind transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal, astfel încât operațiunile efectuate după încheierea subscrierii să poată fi realizate în condiții clare și transparente.

Ghidul poate fi citit, AICI!