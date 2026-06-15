BCR atrage 1 miliard de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni

Banca Comercială Română (BCR) a finalizat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale, în valoare de 1 miliard de lei, pe Bursa de Valori București. Operațiunea este considerată cea mai mare emisiune corporativă din 2026 pe piața locală de capital.

Interesul investitorilor s-a manifestat rapid, registrul de ordine fiind suprasubscris în mai puțin de 24 de ore. Cererea a depășit pragul de 1 miliard de lei, în timp ce oferta minimă anunțată a fost de 500 de milioane de lei. Structura subscrierii a indicat un echilibru între investitori locali și internaționali, cu 64% din volum provenind din România și 36% din afara țării.

Emisiunea a fost deschisă pe 11 iunie, iar interesul a crescut încă din prima zi. Prima actualizare a registrului a depășit 900 de milioane de lei în ordine, ceea ce a confirmat o cerere ridicată pe segmentul obligațiunilor în lei.

În dimineața zilei de 12 iunie, nivelul ordinelor a depășit 1 miliard de lei, determinând închiderea anticipată a ofertei. Valoarea finală a emisiunii a fost de 1.000.200.000 lei, cu marja menținută la 95 de puncte de bază peste curba titlurilor de stat. Tranzacția a atras 21 de ordine în registru, un nivel considerat relevant pentru piața locală prin dispersia ridicată a investitorilor.

Obligațiunile au fost emise la valoarea nominală, cu un cupon anual fix de 7,77% și o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după 6 ani (7NC6). Instrumentele au fost incluse în categoria senior nepreferențial, ceea ce implică o poziționare specifică în structura de rambursare a datoriilor.

Emisiunea a primit rating Baa2 din partea Moody’s și este estimată să primească BBB+ din partea Fitch, în linie cu programul de finanțare al băncii. De asemenea, nivelul de preț a fost stabilit la 100% din valoarea nominală. Mesaje din partea conducerii și poziționarea pe piață:

„Am ieșit pe piață când atenția publică era îndreptată asupra băncilor, pentru că principiile nu se negociază în funcție de context. Răspunsul investitorilor a venit în mai puțin de 24 de ore, cu o ofertă închisă anticipat și o subscriere de două ori mai mare decât suma minimă anunțată. Pentru noi, rezultatul acestei emisiuni este un vot de încredere în BCR, în profilul nostru de credit și în modul corect, transparent și etic în care acționăm. Le mulțumim investitorilor pentru că au încredere în BCR. Continuăm să finanțăm economia, să explicăm deschis mecanismele care îi determină costurile și să susținem un cadru de business sănătos și o reglementare corectă. Pentru noi, asta înseamnă să fim un partener responsabil pentru oameni și comunitate: să credem în România și în cât de departe poate ajunge, prin credibilitate și relevanță economică”, a transmis Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Cosmina Plaveti subliniază că succesul tranzacției confirmă soliditatea profilului de credit al BCR și interesul crescut al investitorilor pentru obligațiuni în lei emise de instituții financiare de top. De asemenea, este evidențiată maturizarea pieței locale de capital, care permite accesarea de finanțare în moneda națională, în condiții competitive și la volume semnificative.

„Execuția acestei tranzacții reflectă cât de solid este profilului de credit BCR și apetitul tot mai mare al investitorilor pentru instrumente în lei emise de emitenți de prim rang. Compresia rapidă a registrului de ordine și granularitatea cererii confirmă că piața locală de capital atinge un nivel de maturitate care permite emitenților români să acceseze finanțare în monedă locală la condiții competitive, în volume relevante”, a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking BCR.

BCR a reușit să atragă finanțare la o marjă de 95 de puncte de bază peste costul de finanțare al statului român, un nivel asociat în mod obișnuit emitenților cu profil de credit solid. De la lansarea programului de obligațiuni, banca a atras finanțări totale de peste 13,3 miliarde RON. Noua emisiune contribuie la alinierea la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), consolidând poziția instituției în sistemul bancar românesc și regional.