Se schimbă calculele pentru pensii. Decizia intră în vigoare de la 1 iulie. Cum va fi influențat stagiul de cotizare

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va ajunge la 4.325 de lei, una dintre cele mai importante modificări economice ale anului. Deși măsura îi vizează în primul rând pe angajați, efectele sale se vor resimți și în sistemul public de pensii. Creșterea salariului minim influențează nivelul contribuțiilor sociale, contractele de asigurare socială și o serie de prestații calculate în raport cu acest indicator, inclusiv indemnizația pentru însoțitor.

Anul 2026 aduce o nouă majorare a salariului minim brut pe economie, un indicator care are impact nu doar asupra veniturilor angajaților, ci și asupra mai multor componente ale sistemului de asigurări sociale.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii „Pensia Ta”, noul salariu minim va intra în vigoare la jumătatea anului.

„Un alt element esențial este majorarea salariului minim pe economie care ajunge la 4325 RON începând cu 1 iulie 2026.”

Creșterea acestui indicator este importantă deoarece salariul minim reprezintă baza de calcul pentru numeroase contribuții, prestații și obligații sociale prevăzute de legislația în vigoare.

Deși la prima vedere pare o măsură destinată exclusiv salariaților, creșterea salariului minim produce efecte și asupra persoanelor care contribuie la sistemul public de pensii prin contracte de asigurare socială.

Potrivit explicațiilor oferite în emisiune, noul nivel al salariului minim va avea impact asupra venitului asigurat declarat și asupra contribuțiilor plătite către sistemul public.

„Această creștere are efecte indirecte și asupra sistemului de pensii pentru că influențează atât nivelul venitului asigurat din contractele de asigurări sociale, cât și nivelul contribuțiilor.”

Cu alte cuvinte, persoanele care aleg să își completeze stagiul de cotizare prin încheierea unui contract de asigurare socială vor trebui să țină cont de noul nivel al salariului minim atunci când își calculează contribuțiile.

În același timp, majorarea salariului minim poate influența și nivelul sumelor care intră în sistemul public de pensii prin contribuțiile plătite de angajați și angajatori.

Una dintre cele mai importante consecințe ale majorării salariului minim este creșterea indemnizației pentru însoțitor, acordată anumitor categorii de beneficiari.

„Indemnizația pentru însoțitor, care se raportează la salariul minim și va ajunge începând cu data de 1 iulie la 2163 RON.”

Această indemnizație este acordată persoanelor care beneficiază de drepturile prevăzute de legislație și care au nevoie de sprijin permanent din partea unei alte persoane. Creșterea cuantumului înseamnă un venit suplimentar pentru beneficiarii care depind de acest ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.

În contextul scumpirilor din ultimii ani, majorarea indemnizației este privită ca o măsură menită să reducă presiunea financiară asupra persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Majorarea salariului minim influențează și contribuțiile datorate la sistemul de asigurări sociale.

Deși nivelul contribuțiilor nu a fost modificat în 2026, baza de calcul crește odată cu salariul minim.

„În ceea ce privește regimul contribuțiilor sociale, nu se înregistrează modificări față de nivelurile existente. Astfel, contribuția de asigurări sociale se menține la cota de 25%, din care un procent de 4,75% continuă să fie direcționat către fondurile de pensii administrate private, respectiv către sistemul de pensii pilonul 2.”

Prin urmare, deși procentele rămân neschimbate, creșterea salariului minim poate determina majorarea sumelor efectiv plătite sub formă de contribuții sociale.

Pentru persoanele aflate în activitate, salariul minim reprezintă un indicator cu efecte pe termen lung asupra drepturilor de pensie. Veniturile pentru care se plătesc contribuții influențează punctajul acumulat pe parcursul vieții profesionale și, implicit, valoarea pensiei care va fi încasată la momentul retragerii din activitate.

De asemenea, pentru persoanele care încheie contracte de asigurare socială în vederea completării stagiului de cotizare, noul nivel al salariului minim poate modifica valoarea contribuțiilor necesare pentru menținerea calității de asigurat.

Creșterea salariului minim la 4.325 de lei reprezintă astfel una dintre cele mai importante modificări economice ale anului 2026, cu efecte care depășesc piața muncii și se extind asupra sistemului public de pensii, contribuțiilor sociale și prestațiilor acordate unor categorii de beneficiari.