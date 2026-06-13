Promisiunea lui Tomac pentru 2027. Ce se va întâmpla cu pensiile și taxele

Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat principalele direcții pe care intenționează să le urmeze viitorul Executiv, punând accent pe menținerea actualului nivel al taxelor și impozitelor, sprijinirea mediului privat și relansarea economiei. Totodată, acesta a anunțat că pensiile ar urma să fie indexate de la 1 ianuarie 2027 și a precizat că noul Guvern va fi format din specialiști din afara partidelor politice. Potrivit lui Tomac, echipa guvernamentală ar putea ajunge în Parlament chiar săptămâna viitoare pentru procedurile de învestire.

În contextul dezbaterilor privind măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar și consolidarea finanțelor publice, Eugen Tomac a transmis un mesaj ferm referitor la politica fiscală pe care intenționează să o promoveze. Premierul desemnat susține că România are nevoie de stabilitate și predictibilitate, iar mediul de afaceri trebuie încurajat să investească și să creeze locuri de muncă.

Acesta consideră că o creștere a taxelor și impozitelor ar putea afecta ritmul dezvoltării economice și ar pune presiune suplimentară atât pe companii, cât și pe populație.

„Nu ne dorim și nu vom majora taxe și impozite în acest an, nici anul viitor”, a afirmat Tomac la România TV.

Declarația vine într-un moment în care numeroși antreprenori și investitori solicită predictibilitate legislativă și fiscală, în condițiile în care economia traversează o perioadă marcată de incertitudini la nivel european și internațional.

Premierul desemnat a explicat că strategia sa este orientată către stimularea creșterii economice și către valorificarea potențialului investițional al României, nu către introducerea unor sarcini fiscale suplimentare.

Pe lângă măsurile dedicate economiei, Eugen Tomac a abordat și situația pensionarilor, categorie care reprezintă una dintre principalele preocupări ale viitorului Guvern.

Acesta a anunțat că pensiile ar urma să fie indexate începând cu 1 ianuarie 2027, precizând că măsura va fi aplicată în limitele resurselor bugetare disponibile și în concordanță cu angajamentele asumate de România în ceea ce privește reducerea deficitului.

„Guvernul pe care îl voi conduce va indexa pensiile de la 1 ianuarie 2027”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a explicat că această decizie este rezultatul analizelor realizate împreună cu specialiști din domeniul economic și financiar. Potrivit acestuia, există soluții prin care statul poate respecta obligațiile asumate față de pensionari fără a genera dezechilibre majore în bugetul public.

„Este esențial să începem să respectăm legile acestei țări, evident, ținând cont de resursele pe care le avem și de obligațiile pe care ne le-am asumat în ceea ce privește deficitul. Dar, discutând cu specialiștii pe care ii avem, înțeleg că putem să ne asumăm aceste angajamente și, prin urmare, exact asta vom face. Trebuie să avem grijă de oamenii care au nevoie de sprijin în această țară, într-un moment extrem de complicat”, a adăugat el.

Declarațiile vin în contextul în care tema pensiilor rămâne una dintre cele mai importante pentru milioane de români, mai ales pe fondul creșterii costului vieții și al presiunilor inflaționiste din ultimii ani.

Eugen Tomac a susținut că România are nevoie de măsuri rapide pentru stimularea economiei și pentru eliminarea blocajelor administrative care afectează investițiile.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante direcții de acțiune va fi reducerea birocrației, în special în sectoarele care pot genera dezvoltare economică accelerată.

Un domeniu strategic este cel energetic, unde România beneficiază de resurse importante și unde investițiile private au crescut semnificativ în ultimii ani.

„Vom debirocratiza mult în domeniul energetic”, a spus Tomac.

Premierul desemnat consideră că procedurile administrative complicate reprezintă una dintre principalele bariere pentru investitori și că simplificarea acestora poate accelera dezvoltarea unor proiecte importante pentru securitatea energetică și pentru economia națională.

El a subliniat că mediul privat a demonstrat deja interes pentru investiții în energie și că statul trebuie să creeze condițiile necesare pentru valorificarea acestui potențial.

În opinia sa, investițiile în energie pot contribui atât la creșterea economică, cât și la consolidarea independenței energetice a României într-un context european marcat de numeroase provocări.

Guvern tehnocrat și negocieri pentru obținerea majorității parlamentare

În ceea ce privește structura viitorului Cabinet, Eugen Tomac a precizat că a ales o formulă bazată pe specialiști și profesioniști din afara partidelor politice.

Decizia vine după o perioadă de negocieri și consultări politice dificile, în care principalele formațiuni parlamentare nu au reușit să ajungă la un acord privind componența unui guvern politic.

Premierul desemnat consideră că un Executiv format din experți poate reprezenta o soluție eficientă pentru depășirea actualelor blocaje și pentru implementarea unor reforme necesare.

„Voi lua în preajma mea cei mai buni specialiști pe care i-are această țară tocmai pentru că suntem hotărâți să facem bine pentru România”, a spus Tomac.

Acesta a explicat că formula propusă urmărește consolidarea credibilității instituțiilor și crearea unui climat de stabilitate administrativă.

„Am optat pentru o formulă care cred că este una sănătoasă, corectă din punct de vedere instituțional”, a afirmat Tomac.

Potrivit premierului desemnat, membrii viitorului Cabinet vor fi „oameni bine pregătiți”, selectați pe criterii profesionale și capabili să gestioneze provocările economice și administrative cu care se confruntă România.

Noul Executiv ar putea ajunge în Parlament săptămâna viitoare

Eugen Tomac a anunțat că procedurile pentru învestirea Guvernului ar putea începe chiar săptămâna viitoare, dacă negocierile politice vor avansa conform planului.

În acest scenariu, miniștrii propuși ar urma să fie audiați în comisiile parlamentare, după care Cabinetul ar solicita votul de încredere al Parlamentului.

Premierul desemnat a precizat că obiectivul său este obținerea unei majorități suficiente pentru susținerea noului Executiv și pentru implementarea programului de guvernare bazat pe stabilitate fiscală, sprijin pentru economie, investiții și măsuri de protecție socială.