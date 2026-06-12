Ilie Bolojan atacă dur PSD și explică de ce PNL nu va susține Guvernul Tomac: „PNL și-a pierdut încrederea în totalitate în actuala conducere a PSD”

Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat vineri unul dintre cele mai dure atacuri la adresa PSD de la căderea Guvernului prin moțiune de cenzură. Liderul PNL a explicat de ce liberalii au decis să nu voteze Cabinetul propus de Eugen Tomac și a acuzat social-democrații că au provocat actuala criză politică, fără să își asume responsabilitatea găsirii unei soluții. Totodată, Bolojan a susținut că partidul său și-a pierdut complet încrederea în actuala conducere a PSD.

Invitat la o ediție specială a emisiunii „Probleme la zi” de la Radio România Actualități, premierul interimar a explicat motivele pentru care conducerea PNL a decis în unanimitate să nu acorde votul de încredere viitorului Executiv propus de Eugen Tomac.

Potrivit lui Bolojan, principala problemă nu este persoana candidatului desemnat pentru funcția de prim-ministru, ci lipsa unei susțineri politice clare și asumate în Parlament.

„Partidul Național Liberal a decis ieri să nu acorde votul de încredere acestui guvern, în primul rând pentru că, fiind un guvern fără o susținere politică explicită, nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România. E un guvern mai slab decât unul minoritar”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal consideră că un astfel de executiv ar putea întâmpina dificultăți încă din primele luni de mandat, în special atunci când va trebui să promoveze măsuri nepopulare sau reforme cu impact bugetar.

Potrivit acestuia, fără o majoritate stabilă în spate, proiectele importante riscă să fie modificate în Parlament sau chiar blocate, iar responsabilitatea politică să fie transferată exclusiv asupra guvernului.

„Un guvern fără o susținere politică explicită nu va fi în măsură să continue reformele”, a afirmat Bolojan.

O mare parte a intervenției premierului interimar a fost dedicată criticilor la adresa PSD, formațiune pe care o consideră principalul responsabil pentru actuala situație politică.

Potrivit lui Bolojan, social-democrații au decis să susțină moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care făceau parte și au provocat astfel căderea Executivului.

În opinia sa, un partid care contribuie la dărâmarea unui guvern ar trebui să vină ulterior și cu soluția pentru formarea unei noi majorități.

„Cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția”, a declarat liderul liberal.

Bolojan a subliniat că PSD este și cea mai mare formațiune politică din Parlament, ceea ce îi conferă o responsabilitate suplimentară în gestionarea crizei.

El a afirmat că nu înțelege de ce social-democrații nu și-au asumat până acum candidatura pentru funcția de premier și nu au încercat să formeze oficial o majoritate parlamentară.

Premierul interimar a lansat și una dintre cele mai dure acuzații politice de la declanșarea crizei guvernamentale.

Acesta susține că actuala formulă de guvernare discutată în jurul lui Eugen Tomac ar permite PSD să influențeze deciziile fără să își asume responsabilitatea directă pentru ele.

„Această formulă este una de tip paravan, care scutește PSD”, a declarat Bolojan.

Potrivit liderului liberal, un astfel de aranjament politic ar permite social-democraților să beneficieze de avantajele guvernării, evitând în același timp costurile politice asociate măsurilor dificile care trebuie luate în perioada următoare.

Bolojan a insistat că România are nevoie de un executiv susținut clar și transparent de o majoritate parlamentară, nu de formule politice ambigue.

Una dintre cele mai importante declarații ale premierului interimar a vizat relația dintre cele două partide care au guvernat împreună în ultimii ani.

Bolojan a afirmat că experiența ultimelor luni a afectat profund relația dintre liberali și social-democrați.

„PNL și-a pierdut încrederea în totalitate în actuala conducere a PSD”, a declarat liderul liberal.

Acesta a vorbit despre neînțelegerile apărute în perioada guvernării comune și despre faptul că o serie de angajamente asumate la începutul colaborării nu au fost respectate.

Premierul interimar a sugerat că ruptura actuală este rezultatul unor tensiuni acumulate în timp și nu doar al evenimentelor din ultimele săptămâni.

Liderul liberal a avertizat că actuala clasă politică riscă să repete greșelile care au contribuit la creșterea neîncrederii populației în partidele tradiționale.

Potrivit acestuia, o guvernare în care responsabilitatea este difuză și în care partidele evită asumarea deciziilor dificile poate alimenta și mai mult nemulțumirea publică.

„Și așa, pe bună dreptate, românii sunt îngrijorați, pentru că situația asta de instabilitate nu e de natură a-ți crea un sentiment de siguranță”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar consideră că formațiunile politice trebuie să își asume mai clar rolurile de la putere și din opoziție pentru a evita amplificarea sentimentului anti-sistem.

Întrebat dacă liberalii sunt pregătiți să renunțe la guvernare și să intre în opoziție, Ilie Bolojan a răspuns că partidul poate face acest pas dacă situația politică o va impune.

„Partidul Național Liberal, în funcție de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziție fără niciun fel de probleme”, a declarat liderul liberal.

Acesta a precizat că PNL nu este interesat de păstrarea funcțiilor cu orice preț și că, până la instalarea unui nou executiv, actualul guvern interimar își va continua activitatea și va încerca să gestioneze dosarele importante ale țării.

Premierul interimar a respins acuzațiile potrivit cărora liberalii ar încerca să rămână la putere cu orice preț.

„Nu suntem agățați de funcții, ci lucrăm pentru România”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Bolojan, în ultimele săptămâni guvernul interimar a continuat negocierile cu Comisia Europeană privind PNRR și alte dosare importante, iar activitatea executivă nu s-a oprit în ciuda crizei politice.

Declarațiile premierului interimar vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare continuă, iar viitorul Guvernului Tomac urmează să fie decis prin votul din Parlament.