Nadia Comăneci și Simona Halep, lecție despre educație și performanță. Vârsta la care un copil știe dacă este pregătit pentru sportul de performanță

Școala și sportul nu ar trebui să fie privite ca două drumuri care se exclud reciproc, consideră Nadia Comăneci și Simona Halep. Invitate la o ediție specială a emisiunii „România în Direct”, organizată la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival, cele două legende ale sportului românesc au vorbit despre importanța mișcării în dezvoltarea copiilor, despre rolul educației și despre momentul în care un adolescent poate decide dacă își dorește să urmeze performanța sportivă.

Dezbaterea privind alegerea dintre școală și sport este una frecventă în multe familii, mai ales atunci când copiii încep să participe la competiții și să petreacă tot mai mult timp la antrenamente. Pentru Nadia Comăneci, însă, cele două nu ar trebui puse în competiție.

Fosta mare campioană olimpică a explicat că atât educația, cât și activitatea sportivă au un rol esențial în formarea unui copil și că părinții ar trebui să încurajeze participarea la ambele.

„În primul rând nici nu știu dacă trebuie să aleagă între școală și sport, pentru că mandator ar trebui să le facă pe amândouă. Investiția în copii este extrem de importantă. Cum școala este importantă, și mișcarea este importantă”, spune Nadia Comăneci.

Potrivit acesteia, sportul nu înseamnă doar pregătire fizică sau speranța unei cariere de succes. Beneficiile sunt mult mai ample și îi însoțesc pe copii pe tot parcursul vieții.

Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri petrec ore întregi în fața ecranelor, activitatea sportivă oferă un mediu sănătos, disciplinat și organizat. Totodată, contribuie la dezvoltarea relațiilor sociale și la formarea unor deprinderi importante, precum spiritul de echipă, perseverența și respectarea regulilor.

„Să știți că sportul aduce copiilor alte beneficii de care are nevoie. În primul rând, mișcarea este sănătate. În al doilea rând, stai două-trei ore într-o sală în loc să te duci în altă parte să găsești alte lucruri de făcut care nu sunt chiar benefice. Nu vă gândiți numai la acel gol de Olimpiadă sau Grand Slam, pentru că ei învață foarte multe. Au o viață socială mai bogată, că se întâlnesc cu foarte mulți copii cu care fac o echipă de fotbal, de basket. Și chiar dacă nu ajunge acolo, tot învață multe lucruri de care are nevoie în viață”, exemplifică Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă atrage atenția că succesul în sportul de performanță este atins doar de un număr redus de copii, însă experiența sportivă rămâne valoroasă pentru toți cei care o practică. În opinia sa, beneficiile fizice, emoționale și sociale justifică pe deplin implicarea copiilor în activități sportive încă de la vârste fragede.

Simona Halep consideră că adolescența este momentul în care apar marile decizii

Simona Halep împărtășește aceeași viziune privind importanța echilibrului dintre educație și sport în copilărie. Totuși, fostul lider mondial WTA consideră că există un moment în care un tânăr trebuie să își stabilească prioritățile, mai ales dacă își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel într-o disciplină sportivă.

Experiența proprie a Simonei Halep a demonstrat că performanța necesită sacrificii importante, iar acestea devin tot mai evidente în perioada adolescenței.

„Până într-un punct trebuie să le facă pe amândouă, din punctul meu de vedere, cum am făcut și eu, dar când ajungi pe la 15-16 ani, ar trebui să alegi ce e prioritar în viața copilului. Pentru mine a fost sportul și am mers la liceul sportiv. Deci, trebuie să aleagă cumva”, este de părere Simona Halep.

Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a povestit că și-a exprimat foarte devreme dorința de a face performanță în tenis și consideră că adolescenții sunt capabili să înțeleagă implicațiile unei asemenea alegeri.

Potrivit Simonei Halep, părinții trebuie să îi ghideze pe copii, dar nu să ia decizia în locul lor. Comunicarea deschisă și sprijinul familiei sunt esențiale pentru ca tinerii să poată alege drumul care li se potrivește.

Sportiva a explicat că presiunea excesivă poate avea efecte negative asupra dezvoltării copiilor și că performanța autentică apare atunci când există motivație și dorință personală.

„Eu, la 14 ani, am spus părinților că îmi doresc să joc tenis, să fac performanță. Eu cred că ajunge copilul pe la vârsta de 15-16 ani să știe și să simtă dacă se angajează la așa ceva sau nu. Pentru că trebuie să te dedici în totalitate. Și e greu ca un părinte totuși să decidă 100% pentru un copil. Cred că trebuie comunicare. Forțatul nu mi se pare o idee foarte bună pentru că lasă traume”, consideră Simona Halep.

Mesajul transmis de cele două mari campioane este unul clar: în copilărie, școala și sportul trebuie să se completeze reciproc, nu să se excludă. Educația oferă baza pentru dezvoltarea intelectuală și profesională, în timp ce sportul contribuie la sănătate, disciplină și integrare socială.

Declarațiile au fost făcute la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sportului din România. Festivalul reunește anual sportivi de renume, antrenori, copii și pasionați de mișcare din întreaga țară.

Simona Halep urmează să susțină sâmbătă, de la ora 17:00, meciul său oficial de retragere, un moment cu o încărcătură emoțională aparte pentru fanii tenisului românesc.

De asemenea, Nadia Comăneci va participa duminică, de la ora 11:00, la un masterclass dedicat iubitorilor sportului, în cadrul aceluiași festival, unde va împărtăși din experiența acumulată de-a lungul unei cariere care a intrat în istoria sportului mondial.