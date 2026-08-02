Salariile scad în România, iar angajările încetinesc. BNS avertizează că piața muncii traversează o schimbare de direcție

Piața muncii din România dă tot mai multe semnale de încetinire, după mai mulți ani în care angajatorii se confruntau cu un deficit acut de forță de muncă și concurau pentru atragerea salariaților. Potrivit Blocului Național Sindical (BNS), în tot mai multe județe salariile încep să scadă, ritmul de creștere a veniturilor nu mai ține pasul cu scumpirile, iar un număr tot mai mare de companii aleg să înghețe recrutările.

Reprezentanții BNS avertizează că aceste evoluții indică o schimbare de tendință pe piața muncii și arată nevoia unor politici economice care să stimuleze investițiile și să protejeze puterea de cumpărare a angajaților.

Potrivit celor mai recente date prezentate în cadrul emisiunii „Actualitatea Muncii”, în 12 județe din România câștigul salarial mediu net a înregistrat scăderi față de perioada anterioară.

Cele mai importante diminuări au fost raportate în județele Bacău, Giurgiu, Constanța și Ialomița.

Blocul Național Sindical explică faptul că aceste reduceri nu sunt întâmplătoare și au la bază mai mulți factori economici.

„Piața Muncii din România traversează o perioadă tot mai dificilă. Deși în ultimii ani vorbeam despre deficit de forță de muncă și competiția dintre angajatori pentru recrutarea de personal, astăzi apar semnale care arată o schimbare de direcție. Potrivit celor mai recente date, în 12 județe din România, câștigul salarial mediu a scăzut. Cele mai mari diminuări au fost înregistrate în Bacău, Giurgiu, Constanța și Ialomița.”

Analiza BNS arată că diminuarea salariilor este influențată de reducerea bonusurilor acordate angajaților, restructurări și dispariția unor locuri de muncă bine plătite, care sunt înlocuite cu posturi remunerate la niveluri mai mici.

„În multe cazuri explicațiile sunt reducerea bonusurilor, restructurările, dispariția unor locuri de muncă mai bine plătite și înlocuirea lor cu posturi remunerate mai modeste.”

Sindicaliștii atrag atenția că, deși în anumite sectoare salariile continuă să crească, ritmul majorărilor este insuficient pentru a compensa creșterea costului vieții.

BNS avertizează că una dintre cele mai mari probleme pentru salariați este diminuarea puterii de cumpărare.

„Chiar și acolo unde salariile au continuat să crească, există o problemă majoră. Ritmul majorărilor este în multe situații mai mic decât ritmul în care cresc prețurile. Cu alte cuvinte, salariul poate fi mai mare pe hârtie, dar puterea de cumpărare este mai mică. Angajații constată că pot cumpăra mai puține bunuri și servicii cu aceiași bani.”

Acest fenomen este resimțit în special de persoanele cu venituri mici și medii, care alocă o parte importantă din bugetul lunar pentru cheltuielile curente.

Datele prezentate de BNS evidențiază și decalajele importante existente între diferitele regiuni ale țării.

În București, salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în timp ce în județe precum Teleorman acesta este puțin peste 4.100 de lei.

„În același timp, diferențele dintre județe continuă să se adâncească. În București, salariul mediu net depășește 7600 RON, în timp ce în județe precum Teleorman este puțin peste 4100 RON. Vorbim despre o diferență de aproximativ 3500 RON în fiecare lună pentru aceeași piață a muncii din România.”

Potrivit BNS, aceste discrepanțe continuă să influențeze mobilitatea forței de muncă și accentuează diferențele de dezvoltare economică dintre regiuni.

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă încetinirea proceselor de angajare.

Blocul Național Sindical arată că aproximativ una din cinci companii a decis să suspende recrutările în ultimul an.

„O altă veste îngrijorătoare este că tot mai multe companii aleg să înghețe recrutările. Aproximativ una din cinci firme a blocat angajările în ultimul an. Atunci când investițiile încetinesc, consumul scade, iar angajatorii devin mai prudenți, efectele se văd rapid în piața muncii. Sunt mai puține oportunități pentru cei ce își caută un loc de muncă și o presiune mai mare asupra celor care sunt deja angajați.”

Potrivit analizei, reducerea investițiilor și încetinirea consumului determină companiile să adopte o atitudine mai precaută, ceea ce limitează apariția de noi locuri de muncă.

BNS cere măsuri pentru susținerea pieței muncii

În finalul analizei, reprezentanții Blocului Național Sindical susțin că România are nevoie de politici economice care să stimuleze investițiile și să creeze locuri de muncă mai bine plătite.

„Aceste evoluții arată că România mai are nevoie de politici care să stimuleze investițiile, să creeze locuri de muncă de calitate și să protejeze puterea de cumpărare a salariaților. O economie sănătoasă nu înseamnă doar indicatori macroeconomici, ci salarii care țin pasul cu costul vieții și oferă oamenilor siguranță pentru viitor.

Pentru că în cele din urmă piața muncii nu înseamnă doar statistici, înseamnă milioane de oameni care merg la serviciu în fiecare zi și care au nevoie ca munca lor să fie răsplătită corect.”