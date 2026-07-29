Semnal de alarmă pe piața muncii din Marea Britanie. Guvernul pregătește o schimbare majoră pentru tineri

Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, a prezentat marți un plan de reformare a educației tehnice și a formării profesionale pentru tineri, cu scopul de a adapta pregătirea acestora la cerințele pieței locale a muncii. Măsurile anunțate urmăresc reducerea nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor și pregătirea viitorilor angajați pentru transformările produse de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Marea Britanie se confruntă cu o problemă persistentă privind integrarea tinerilor pe piața muncii, accentuată după pandemia de COVID-19. Peste un milion de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program de educație sau formare profesională.

Pentru segmentul de vârstă 18-24 de ani, rata tinerilor considerați NEET, adică persoane care nu sunt angajate și nu participă la programe de educație sau pregătire profesională, este de 15,8%. Nivelul este de peste trei ori mai ridicat decât cel înregistrat în Olanda, țară indicată tot mai frecvent de oficialii britanici drept exemplu pentru reformarea sistemului de pregătire profesională.

Guvernul condus de Burnham susține că evoluția rapidă a inteligenței artificiale modifică tipurile de locuri de muncă disponibile și crește cererea pentru competențe tehnice noi. Executivul afirmă că schimbările tehnologice pot contribui și la dezvoltarea unor meserii tradiționale, oferindu-le „o nouă viață”, transmite Reuters.

Ca parte a reformei propuse, guvernul a anunțat introducerea unei burse de ucenicie cu o valoare de până la 4.500 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 5.980 de dolari, precum și alocarea a 287 de milioane de lire sterline pentru crearea a peste 22.000 de locuri suplimentare în universități.

Andy Burnham a afirmat că Marea Britanie a acordat prea multă importanță studiilor universitare ca principală cale către succes profesional. Potrivit planurilor prezentate, elevii din Anglia ar urma să poată combina studiul disciplinelor fundamentale, precum limba engleză, matematica și științele, cu calificări tehnice, experiență profesională și proiecte dezvoltate împreună cu angajatori.

Autoritățile intenționează ca regiunile, școlile, colegiile și companiile să participe la elaborarea unor programe de pregătire adaptate nevoilor economice locale. Implementarea la nivel național este planificată să înceapă din 2028.

Miniștrii britanici au declarat că măsurile anunțate de Burnham, alături de reformele privind ucenicia prezentate la începutul acestui an sub conducerea fostului premier Keir Starmer, ar putea contribui la crearea a 50.000 de noi locuri de ucenicie pentru tineri până la finalul actualei perioade parlamentare.

Mai multe organizații reprezentând mediul de afaceri au salutat direcția anunțată de guvern, însă Institutul pentru Studii Fiscale a atras atenția că schimbările repetate din sistemul de educație tehnică au generat dificultăți de implementare. Instituția a subliniat că implicarea angajatorilor va fi un factor important pentru aplicarea cu succes a noilor măsuri.

În luna mai, o analiză comandată de guvern avertizase că Marea Britanie riscă apariția unei „generații pierdute” de tineri, pe fondul dificultăților de acces la educație, formare și locuri de muncă.

Luna trecută, secretarul pentru Muncă și Pensii, Pat McFadden, a vizitat centrele pentru ocuparea tinerilor din Olanda, cunoscute sub numele de Jongerenpunt. Vizita a precedat anunțul privind deschiderea a aproape 180 de noi „Centre pentru Tineret” în Marea Britanie, unde serviciile de sprijin pentru ocupare, educație, asistență socială și sănătate ar urma să fie reunite într-un singur punct.

McFadden a declarat marți pentru Sky News că dezvoltarea inteligenței artificiale obligă Marea Britanie să își regândească abordarea privind pregătirea profesională, în condițiile în care țara a rămas în mod tradițional în urma unor state nord-europene în ceea ce privește crearea unor trasee vocaționale către angajare.

Planurile prezentate de Burnham se bazează pe inițiative dezvoltate de guvernele britanice anterioare pentru consolidarea educației tehnice și a pregătirii profesionale.

Printre acestea se numără calificările de nivel T introduse în perioada mandatului Theresei May, reformele privind competențele și ucenicia realizate sub guvernul lui Boris Johnson, precum și măsurile adoptate ulterior sub conducerea lui Keir Starmer pentru îmbunătățirea colaborării dintre angajatori și furnizorii de educație.

Noile propuneri urmăresc să lege mai strâns formarea tinerilor de cerințele economiei locale și de schimbările produse de tehnologiile emergente, inclusiv inteligența artificială.