Noua guvernare de la Londra începe cu o măsură neașteptată. Taxa care dispare pentru cetățeni

Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, a condus prima sa ședință de cabinet după preluarea funcției, anunțând că guvernul va elimina taxa pe valoarea adăugată aplicată facturilor de energie electrică pentru locuințe. Măsura face parte din primele decizii ale noului executiv și are ca obiectiv reducerea presiunii financiare asupra gospodăriilor.

Burnham a declarat că își va prezenta planurile guvernamentale „în următoarele zile”, precizând că va explica și modalitatea prin care administrația sa intenționează să acopere costurile asociate reducerilor fiscale anunțate.

Eliminarea TVA-ului de 5% pentru facturile de electricitate destinate locuințelor va intra în vigoare de la 1 octombrie. Potrivit estimărilor prezentate de guvern, măsura ar urma să aducă unei gospodării medii o economie de aproximativ 45 de lire sterline pe an, echivalentul a circa 52,73 euro.

Costul pentru bugetul public este estimat la aproximativ 850 de milioane de lire sterline, respectiv aproape 996 de milioane de euro, în actualul an financiar, potrivit euronews.

„Luăm măsuri imediate pentru a reduce taxele la facturile de energie, a pune mai mulți bani în buzunarele oamenilor și a readuce speranța”, a declarat Andy Burnham.

Guvernul britanic a anunțat că reducerea taxei pe energie va fi finanțată prin renunțarea la schema de identificare digitală propusă de administrația anterioară. Executivul a susținut că acest proiect ar fi implicat costuri de 1,8 miliarde de lire sterline pentru contribuabili.

Afirmația a fost contestată de Darren Jones, fost consilier al lui Keir Starmer, care a declarat că programul de identificare digitală era „nefinanțat”. Acesta a solicitat explicații din partea miniștrilor cu privire la modul în care guvernul va compensa pierderile de venituri fiscale în momentul prezentării bugetului de toamnă.

Prima ședință de cabinet a avut loc la Downing Street după schimbarea conducerii guvernului, Burnham preluând funcția de prim-ministru după plecarea lui Keir Starmer. Noul lider laburist a ajuns la conducerea partidului după o revoltă a unor parlamentari din formațiune.

Deși a declarat că dorește să reducă tensiunile interne din Partidul Laburist, una dintre primele sale decizii a fost reorganizarea echipei guvernamentale și înlocuirea unor miniștri apropiați de fostul premier cu persoane care susțin direcția politică promovată de noua conducere.

Printre cele mai importante numiri se află revenirea lui John Healey în guvern, acesta fiind desemnat ministru al finanțelor după ce anterior ocupase funcția de secretar al apărării și demisionase în perioada conducerii lui Starmer. El a preluat postul deținut anterior de Rachel Reeves.

Wes Streeting, fost ministru al sănătății, a fost numit secretar al apărării după ce și-a retras candidatura pentru conducerea partidului și l-a susținut pe Burnham. La rândul său, fostul secretar al energiei Ed Miliband a fost desemnat secretar de externe.

Shabana Mahmood a rămas în funcția de ministru de interne, responsabilă de politica guvernului privind migrația. Angela Rayner a revenit în cabinet ca ministru al locuințelor, după ce anterior demisionase ca urmare a încălcării codului ministerial privind plata impozitului aferent achiziției unei proprietăți.

Burnham a anunțat că noul guvern va acorda prioritate problemelor legate de costul vieții, analizării posibilității introducerii controlului chiriilor și plafonării tarifelor pentru transportul cu autobuzul.

De asemenea, premierul a prezentat intenția elaborării unui plan pe 10 ani pentru reindustrializarea Marii Britanii, dezvoltarea locuințelor publice și transferul unor competențe suplimentare către regiuni.

În primele zile de mandat, Andy Burnham a avut discuții cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Noul guvern se pregătește să gestioneze o perioadă marcată de încetinirea creșterii economice, costuri ridicate ale împrumuturilor și presiuni continue asupra politicilor privind migrația. Următoarele alegeri generale din Marea Britanie sunt programate pentru anul 2029.