Virusul care lovește fermele din Serbia: aproape 30.000 de porci afectați în doar câteva săptămâni
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Aproximativ 30.000 de porci au murit sau au fost sacrificați în Serbia în ultimele săptămâni, după apariția mai multor focare de pestă porcină africană (PPA), potrivit informațiilor transmise marți de Ministerul sârb al Agriculturii. Autoritățile au decretat stare de urgență în mai multe regiuni afectate de răspândirea virusului.
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Pesta porcină africană nu reprezintă un pericol pentru oameni, însă este o boală virală hemoragică gravă pentru porci și mistreți. Virusul are o rată a mortalității apropiată de 100% în rândul animalelor infectate, ceea ce determină autoritățile veterinare să adopte măsuri stricte pentru limitarea extinderii focarelor.
Serbia are în prezent aproximativ 2,2 milioane de porci în ferme, iar apariția unor noi focare de pestă porcină africană a devenit o problemă recurentă pentru sectorul agricol.
Situația actuală a determinat însă intervenții de amploare, inclusiv sacrificarea unui număr important de animale într-o fermă din localitatea Hrtkovci, aflată la aproximativ 70 de kilometri est de Belgrad.
Mii de animale eliminate pentru limitarea virusului
Prima acțiune majoră de sacrificare a fost decisă pe 9 iulie, când aproximativ 11.000 de porci au fost eliminați într-o unitate de creștere din Hrtkovci. Ulterior, numărul animalelor afectate a crescut, pe măsură ce noi cazuri au fost identificate în mai multe zone.
Ministrul sârb al Agriculturii, Dragan Glamocic, a declarat marți, în fața unei comisii parlamentare, că aproximativ 29.200 de porci au murit sau au fost sacrificați recent din cauza virusului.
Cele mai multe focare au fost raportate în regiunile Srem și Macva, situate în nord-vestul Serbiei, precum și în zona Belgradului. Peste 50 de sate sunt afectate de răspândirea bolii, iar autoritățile au intensificat controalele în localitățile unde au fost confirmate cazuri.
„Eutanasierea animalelor este o măsură dificilă, dar necesară pentru a îngrădi răspândirea bolii”, a declarat ministrul sârb, precizând că măsurile de control au fost consolidate în regiunile afectate.
Autoritățile sârbe intensifică măsurile de control
Dragan Glamocic a mai transmis că autoritățile vor continua aplicarea măsurilor stabilite pentru reducerea riscului de extindere a virusului.
„Statul nu va renunța la aplicarea riguroasă a tuturor măsurilor prescrise, singura modalitate de a proteja producția națională, agricultorii și interesele economice ale țării”, a mai spus ministrul citat.
În acest moment, una dintre principalele priorități ale autorităților este oprirea răspândirii pestei porcine africane în regiunea Macva, unde se află aproximativ 300.000 de porci.
Situația este urmărită și în țările vecine. În Croația, care se confruntă de asemenea cu apariția virusului, datele oficiale arată că peste 3.700 de animale au fost sacrificate de la începutul anului din cauza pestei porcine africane.
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