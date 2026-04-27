Fermele de porci din România se confruntă cu o deteriorare accentuată a sustenabilității economice, în condițiile în care prețurile de vânzare au coborât sub nivelul costurilor de producție. Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) atrage atenția că o parte semnificativă a exploatațiilor comerciale funcționează în pierdere și sunt expuse riscului de închidere.

Organizația subliniază că sectorul creșterii porcinelor se apropie de un punct critic, caracterizat prin scăderea accelerată a prețurilor și acumularea de pierderi financiare. În acest context, capacitatea fermierilor de a-și continua activitatea este grav afectată.

Datele arată că prețul porcului la poarta fermei a ajuns la 5 – 5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producție depășește 6,5 lei/kg, ceea ce generează pierderi directe pentru producători și reduce drastic marjele operaționale.

Fermele de porci sunt afectate nu doar de prețuri, ci și de dezechilibre structurale majore ale pieței interne și europene. Conform datelor Observatorului Cărnii de Porc al Uniunii Europene, în primul trimestru din 2026, prețul mediu al carcaselor în România a scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2025 și se situează cu 11,4% sub media europeană.

România înregistrează astfel unul dintre cele mai scăzute niveluri de preț din Uniunea Europeană, fiind depășită doar de o singură țară, în timp ce importurile provin din state cu prețuri mai ridicate, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali.

În paralel, pesta porcină africană continuă să afecteze sectorul, generând restricții comerciale și diminuând efectivele de animale. Lipsa unor standarde uniforme de biosecuritate în gospodăriile populației contribuie la menținerea riscului epidemiologic.

„În prezent, preţul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5-5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri şi afectând grav capacitatea acestora de a susţine activitatea pe termen scurt şi mediu”, se mai precizează în comunicat.

„Dezechilibrul structural al pieţei este evident: sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul naţional depăşeşte echivalentul a 7 milioane de capete. Acest deficit este acoperit prin importuri masive, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali şi vulnerabilizează lanţul alimentar”, susţin reprezentanţii APCPR.

Efectele crizei din fermele de porci sunt deja vizibile în economie și riscă să se amplifice în absența unor măsuri urgente. Exploatațiile comerciale reduc activitatea, investițiile sunt amânate sau abandonate, iar riscul de închidere devine tot mai ridicat.

Aceste evoluții afectează direct piața muncii din mediul rural și cresc dependența României de importuri, estimată la peste un miliard de euro anual. Situația capătă și o dimensiune strategică, în contextul instabilității globale.

„În actualul context geopolitic, menţinerea producţiei interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară naţională”, susţine asociaţia.

APCPR solicită intervenții rapide din partea autorităților și a actorilor din lanțul agroalimentar. Măsurile propuse includ sprijin financiar pentru acoperirea pierderilor, corectarea dezechilibrelor din relația cu marile rețele comerciale, întărirea biosecurității și facilitarea accesului la finanțare.

„Fereastra de intervenţie este limitată. Deciziile din perioada imediat următoare vor determina dacă România îşi păstrează capacitatea de producţie sau pierde definitiv un sector esenţial al economiei agroalimentare”, menţionează sursa citată.

Criza fermelor de porci se înscrie într-un context mai amplu de dezechilibru în agricultură, unde numărul insolvențelor a crescut accelerat. O analiză realizată de compania Infinexa arată că, în primul trimestru din 2026, insolvențele din agricultură au crescut cu 181,8%.

Datele integrează informații financiare ale celor mai mari 500 de producători agricoli și traderi de cereale, alături de statistici oficiale și observații directe din procese de restructurare.

„Agricultura românească traversează o perioadă extrem de dură. Compresia marjelor în trading-ul de cereale, ieşirea progresivă a jucătorilor mari din această linie, instrumentele de finanţare pe termen scurt inadecvate modelului de business, presiunea costurilor în creştere continuă şi scăderea preţurilor de vânzare apasă simultan pe companii care, cu câţiva ani în urmă, erau pe creştere susţinută. Cazul Grup Şerban Holding şi a altor companii din agribusiness ajunse în situaţii similare ilustrează o problemă de sistem. Aceasta nu e strict financiară, ci ţine de structura pieţei – mă refer în special la comoditizarea cerealelor pe fondul presiunii din regiune, cicluri de investiţii prea lungi raportat la volatilitatea preţurilor, capital circulant insuficient pentru a susţine producţia de la semănat până la vânzare. Aş sublinia însă că protecţia oferită de cadrele legale de restructurare nu este un instrument al eşecului, ci un cadru care permite companiilor viabile operaţional să îşi reorganizeze structura financiară şi operaţională fără să întrerupă activitatea. Analiza noastră vizează doar antreprenorii de bună-credinţă, afectaţi de factori pe care nu i-au putut controla, iar rezultatele pun aceste vulnerabilităţi pe masa tuturor decidenţilor din sector”, a declarat Adrian Lotrean, fondator Infinexa, în comunicat.

Statisticile indică faptul că în 2025 au fost admise 458 de cereri de insolvență pentru companii cu active totale de peste 9,6 miliarde lei, dintre care sectorul agricol a contribuit cu 44 de cazuri.

În primul trimestru din 2026, 31 de companii agricole au intrat în proceduri de insolvență sau concordat, generând o cifră de afaceri cumulată de 1,68 miliarde lei și având 953 de angajați.

„România a înregistrat în 2025 cel mai bun an pentru grâu din 1997. Simultan, ponderea agriculturii în totalul procedurilor de insolvenţă a urcat de la 9,6% (T1 2025) la 20,7% (T1 2026). Analiza noastră demonstrează că problemele sunt structurale, nu conjuncturale; o recoltă bună nu poate reversa trei ani de pierderi acumulate şi datorii amânate prin moratorii, devenite simultan scadente în august 2025. Ce vedem azi în peisajul agricol e rezulatul a cinci şocuri aplicate peste o industrie deja zguduită de vulnerabilităţi”, completează Mircea Şomlea, Senior Partner Infinexa.

Tabel sinteză – indicatori cheie privind criza fermelor și agriculturii: