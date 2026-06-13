Românii care cresc porci în gospodărie ar putea primi subvenție de la stat. Anunț venit din partea AUR

Crescătorii de porci din gospodăriile populației ar putea beneficia de un sprijin financiar de 20 de euro pentru fiecare animal, potrivit unui anunț făcut de deputatul AUR Călin Matieș. Parlamentarul susține că măsura reprezintă rezultatul unor demersuri începute cu mai mulți ani în urmă și că aceasta ar putea contribui atât la sprijinirea fermierilor mici, cât și la reducerea efectelor produse de pesta porcină africană asupra sectorului zootehnic românesc.

Creșterea porcilor în gospodăriile populației continuă să reprezinte una dintre cele mai răspândite activități din mediul rural românesc. Pentru multe familii, porcul crescut în curte înseamnă atât hrană pentru consum propriu, cât și o sursă suplimentară de venit.

În acest context, deputatul AUR Călin Matieș a anunțat că porcii crescuți în gospodării vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 20 de euro pe cap de animal.

Parlamentarul afirmă că măsura vine după mai mulți ani în care a susținut necesitatea introducerii unei forme de sprijin dedicate gospodăriilor tradiționale și că autoritățile au ajuns în cele din urmă la aceeași concluzie.

„Ani la rând am spus că soluţia combaterii pestei porcine africane este subvenţia la porcul din gospodărie. Şi, ceea ce am reuşit, am reuşit să-i lămuresc pe mai marii, pe ministrul Agriculturii, pe preşedinţii comisiilor de Agricultură din Parlamentul României, că porcul din gospodărie are nevoie de subvenţie.”

Declarația vine într-o perioadă în care sectorul zootehnic se confruntă cu provocări majore generate de costurile ridicate de producție, de efectele bolilor care afectează animalele și de concurența produselor importate.

Pesta porcină africană rămâne una dintre cele mai mari probleme pentru crescătorii de porci din România. În ultimii ani, focarele depistate în diferite județe au dus la sacrificarea unui număr mare de animale și au afectat atât fermele comerciale, cât și gospodăriile individuale.

Boala nu afectează sănătatea oamenilor, însă produce pierderi economice semnificative și determină restricții privind circulația și comercializarea animalelor.

În opinia deputatului AUR, acordarea unei subvenții pentru porcul crescut în gospodărie ar putea reprezenta un instrument prin care statul să încurajeze respectarea regulilor sanitare și înregistrarea animalelor, contribuind în același timp la menținerea producției interne.

Potrivit acestuia, gospodăriile trebuie sprijinite la fel ca alte sectoare din zootehnie care beneficiază deja de scheme de ajutor.

În comunicatul transmis, Călin Matieș a subliniat că a susținut constant ideea ca porcii din gospodării să fie identificați și înregistrați, însă în paralel proprietarii să beneficieze și de sprijin financiar.

„Dragi români, deja acest lucru se întâmplă. Presiunea şi insistenţele noastre au dat roade. Porcul din gospodărie va primi subvenţie 20 de euro. Nu degeaba ne-am luptat. Nu degeaba am spus pe toate posturile de televiziune, pe toate ziarele, că porcul din gospodărie trebuie crotaliat, dar să primească şi subvenţie. Cum primesc oile, cum primesc vacile, la fel trebuie şi porcul din gospodărie, pentru că în foarte multe zone ale ţării, porcul este singura sursă de venit.”

Parlamentarul consideră că porcul crescut în gospodărie joacă un rol economic important în numeroase comunități rurale, în special în zonele în care oportunitățile de angajare sunt limitate.

Pentru multe familii, valorificarea porcilor reprezintă o modalitate de completare a veniturilor și de asigurare a consumului propriu de carne și produse tradiționale.

Problema dependenței României de importurile de carne de porc este discutată frecvent de specialiști și de reprezentanții industriei agroalimentare. Deși România are o tradiție puternică în creșterea animalelor, producția internă nu reușește să acopere întreaga cerere de pe piață.

În ultimii ani, importurile au crescut, iar fermierii au semnalat în repetate rânduri dificultățile cu care se confruntă din cauza costurilor ridicate și a efectelor pestei porcine africane.

Susținătorii unei astfel de măsuri consideră că subvenționarea porcilor crescuți în gospodării ar putea contribui la menținerea efectivelor de animale și la stimularea producției locale.

În același timp, orice schemă de sprijin trebuie să respecte regulile naționale și europene privind acordarea ajutoarelor în agricultură și identificarea animalelor.

Deputatul AUR susține că măsura reprezintă un semnal pozitiv pentru fermierii și gospodarii din România și consideră că autoritățile trebuie să continue programele de sprijin pentru producătorii agricoli.

„Să ştiţi că lucrurile bune se întâmplă în România. Doar uniţi putem să salvăm agricultura românească”.

Dacă schema de sprijin va fi implementată în forma anunțată, mii de gospodării din întreaga țară ar putea beneficia de ajutor financiar pentru porcii crescuți în curte, într-un sector care a fost puternic afectat în ultimii ani de restricții sanitare, creșterea costurilor și reducerea efectivelor de animale.