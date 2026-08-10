Avertisment MAE pentru românii care merg în Spania. Valencia intră în alertă maximă în ziua eclipsei de Soare

Ministerul Afacerilor Externe a emis un avertisment MAE pentru cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Comunitatea Valenciană, în Spania. Pentru 12 august, autoritățile regionale au instituit nivelul maxim de prealertă din cauza riscului extrem de incendii. Măsura coincide cu eclipsa totală de Soare, eveniment care este așteptat să atragă un număr foarte mare de persoane în zonele din care fenomenul astronomic va putea fi observat.

Avertismentul MAE vizează restricțiile introduse de autoritățile spaniole în Comunitatea Valenciană pentru 12 august, când riscul de incendii este considerat extrem. Decizia a fost luată și în perspectiva numărului mare de persoane care ar putea ajunge spontan în zone rurale sau naturale pentru a urmări eclipsa totală de Soare.

Printre măsurile stabilite pentru ziua eclipsei se află interzicerea accesului persoanelor pe anumite trasee și în zonele de câmp deschis. Totodată, aprinderea focului va fi interzisă în zonele forestiere și în apropierea acestora, pe o rază de 500 de metri.

Autoritățile au dispus și închiderea mai multor parcuri naturale din Comunitatea Valenciană. Restricțiile vizează Tinença de Benifassà, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, Albufera, Sierra Calderona și Sierra de Mariola.

Măsurile de prevenire a incendiilor nu se limitează la ziua eclipsei, unele dintre ele urmând să fie aplicate atât pe 11, cât și pe 12 august. În acest interval va fi interzisă camparea în mai multe zone considerate vulnerabile.

Restricția se aplică în El Molinillo, Jórgola, Fuente Muñoz, Fuente de Don Guillén, El Remedio, Porta Coeli și El Planàs. În aceleași două zile, în zonele de agrement și în celelalte spații de campare aflate pe terenuri forestiere nu vor fi permise activități sportive și recreative în afara locurilor special amenajate.

În avertismentul MAE, cetățenilor români li se recomandă să aleagă cu prioritate zonele urbane pentru observarea eclipsei. Acolo unde sunt disponibile, trebuie utilizate punctele oficiale de observare, iar accesul către acestea trebuie realizat exclusiv pe căile amenajate și cu respectarea traseelor de intrare și ieșire stabilite de autorități.

Ministerul Afacerilor Externe le mai recomandă românilor să nu intre în zonele în care au fost introduse restricții, să respecte întocmai indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale comunicate în Spania.

Măsurile excepționale sunt adoptate în condițiile în care Spania se află printre cele mai bune locuri din Europa pentru observarea eclipsei totale de Soare. Autoritățile estimează că aproximativ 460.000 de turiști străini ar putea ajunge în țară special pentru a urmări fenomenul astronomic.

Poliția spaniolă estimează, de asemenea, aproximativ 1,5 milioane de deplasări suplimentare cu autoturismul în ziua eclipsei. Una dintre principalele temeri este că aglomerația de pe șosele ar putea împiedica sau întârzia intervenția pompierilor și a celorlalte echipaje de urgență dacă vor izbucni incendii în zonele rurale.

În acest context, parcarea autoturismelor pe banda de urgență sau în apropierea vegetației uscate a fost interzisă. Aceleași măsuri preventive vizează grătarele și focurile de artificii, potrivit The Guardian.

Riscul asociat afluxului de vizitatori este amplificat de situația meteorologică din Spania, după o perioadă caracterizată de temperaturi ridicate și precipitații puține. Aceste condiții au favorizat incendiile de vegetație care au afectat suprafețe întinse ale țării în ultimele săptămâni.

Ministrul Mediului, Sara Aagesen, a avertizat că vegetația este extrem de uscată, astfel încât chiar și o scânteie sau un gest de neglijență poate declanșa incendii „devastatoare”.

Datele Agenției de Stat de Meteorologie din Spania, AEMET, confirmă condițiile neobișnuit de severe. Instituția a anunțat luni că iulie 2026 a fost, la egalitate cu un alt an, cea mai călduroasă lună iulie înregistrată în Spania continentală de la începutul seriei de măsurători, în 1961.

Seceta accentuată reprezintă un alt factor care majorează riscul de incendii înaintea eclipsei. Luna iulie a fost cea mai secetoasă lună iulie consemnată în Spania continentală de la începutul măsurătorilor.

Cantitatea medie de precipitații a ajuns la numai 4,3 milimetri, ceea ce reprezintă aproximativ 26% din nivelul considerat normal pentru această perioadă a anului.

Datele meteorologice explică nivelul ridicat de precauție adoptat de autorități, mai ales în condițiile în care sute de mii de oameni sunt așteptați să se deplaseze către localități și spații naturale aflate pe traseul eclipsei.

Eclipsa totală de Soare din 12 august va putea fi urmărită pe un traseu care traversează Spania de la A Coruña, în nord-vest, până în Mallorca, în Marea Mediterană. Cele mai bune condiții de observare sunt așteptate de-a lungul unei fâșii cu o lățime de aproximativ 200 de kilometri.

Interesul pentru eveniment este ridicat, iar unitățile de cazare din numeroase orașe mici și sate situate pe traseul eclipsei au fost rezervate cu luni înainte.

NASA a instalat patru telescoape de mare putere în apropierea bisericii romanice din Villalibado, în nord-vestul Spaniei. De aici urmează să fie transmisă eclipsa în direct, audiența estimată depășind 10 milioane de telespectatori.

Autoritățile se pregătesc pentru aglomerație în zonele de observare

Pregătirile autorităților spaniole se concentrează atât asupra gestionării numărului mare de persoane care vor încerca să urmărească eclipsa, cât și asupra prevenirii incendiilor într-o perioadă marcată de secetă și vegetație foarte uscată.

În Comunitatea Valenciană, riscul ridicat de incendii a dus la introducerea unor restricții extinse înaintea evenimentului din 12 august, de la închiderea parcurilor naturale și limitarea accesului în zone forestiere până la interzicerea focului, a campării și a unor activități recreative.