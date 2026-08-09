Avertizare MAE pentru românii care merg în Spania. Restricții fără precedent în ziua eclipsei totale de Soare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Comunitatea Valenciană sau care intenționează să ajungă în regiune în perioada următoare. Autoritățile spaniole au decis instituirea nivelului maxim de prealertă pentru incendii de vegetație în ziua de 12 august, când va avea loc eclipsa totală de Soare, iar accesul în numeroase zone naturale și turistice va fi restricționat.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că Guvernul regional al Comunității Valenciene (Generalitat) a instituit nivelul maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere în data de 12 august, zi în care mii de persoane sunt așteptate să urmărească eclipsa totală de Soare.

Potrivit MAE, măsura a fost adoptată din cauza condițiilor meteo favorabile izbucnirii incendiilor, dar și pe fondul afluxului mare de vizitatori estimat în zonele de observare a fenomenului astronomic.

Autoritățile spaniole se așteaptă ca numeroși turiști și localnici să se deplaseze către zone naturale pentru a urmări eclipsa, ceea ce crește riscul producerii unor incendii.

În ziua eclipsei vor fi aplicate măsuri stricte pe întreg teritoriul Comunității Valenciene.

Printre restricțiile anunțate se numără:

interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis;

interzicerea aprinderii focului în păduri și în zonele aflate pe o rază de 500 de metri față de acestea;

restricționarea accesului în numeroase parcuri naturale și arii protejate.

Vor fi închise mai multe zone naturale foarte frecventate de turiști, printre care Tinenca de Benifassa, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espada, Albufera, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera, Turia, Sierra de Mariola și Carrascal de la Font Roja.

Autoritățile spaniole au anunțat că în zilele de 11 și 12 august va fi interzisă camparea în mai multe zone, inclusiv:

El Molinillo (Titaguas);

Jorgola (Domeno);

Fuente Muñoz (Benagéber);

Fuente de Don Guillén (Puebla de San Miguel);

El Remedio (Utiel);

Porta Coeli (Serra);

El Planàs (Vistabella).

În plus, în zonele de agrement și în spațiile de campare aflate pe terenuri forestiere vor fi interzise activitățile sportive și recreative în afara locurilor special amenajate.

Pentru a reduce riscurile, autoritățile spaniole recomandă ca eclipsa să fie urmărită, pe cât posibil, din localități sau din punctele oficiale de observare amenajate special pentru acest eveniment.

Accesul către aceste puncte trebuie realizat exclusiv pe traseele stabilite de autorități, iar vizitatorii sunt sfătuiți să respecte toate măsurile impuse de serviciile de urgență.

MAE atrage atenția că restricțiile sunt obligatorii și vor afecta accesul în numeroase obiective turistice din Comunitatea Valenciană în perioada eclipsei.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe cetățenii români să evite deplasările în zonele aflate sub restricții și să urmărească permanent informațiile transmise de autoritățile spaniole.

„MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele restricţionate, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de autorităţile spaniole.”

Instituția reamintește că românii aflați în Comunitatea Valenciană pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României din Valencia, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații de urgență este disponibil și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale instituției și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, prin intermediul căreia cetățenii români pot primi alerte și recomandări înainte și în timpul deplasărilor în străinătate.