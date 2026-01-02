Ministerul Afacerilor Externe a transmis, vineri, că reprezentații Ambasadei României la Berna se află în contact direct cu familia unui cetățean român care ar fi fost afectat de incendiul produs în Elveția, în stațiunea montană Crans-Montana.

”În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveţia, în staţiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului. Echipa consulară desfăşoară demersurile necesare pe lângă autorităţile elveţiene competente şi va comunica public orice evoluţie confirmată oficial”, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat oficial.

Potrivit MAE, echipa consulară română colaborează cu autoritățile elvețiene responsabile de intervenție și anchetă pentru clarificarea situației persoanelor afectate de incendiu, inclusiv a celor dispărute sau spitalizate. Informațiile sunt centralizate pe baza datelor oficiale furnizate de partea elvețiană, iar familia este informată constant cu privire la evoluțiile confirmate.

Ministerul subliniază că România face parte din grupul de contact umanitar constituit la nivel internațional, în vederea sprijinirii autorităților elvețiene în gestionarea cazurilor medicale grave apărute în urma catastrofei.

În contextul activării mecanismelor de cooperare, autoritățile române sunt pregătite să acorde sprijin suplimentar, inclusiv pe componenta medicală și logistică, dacă partea elvețiană va solicita acest lucru.

”În acest context, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării Naţionale sunt pregătite să ofere sprijin, inclusiv pentru eventuale zboruri medicale specializate, la solicitarea părţii elveţiene”, arată MAE.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe precizează că situația este monitorizată cu prioritate prin intermediul Ambasadei României la Berna, iar comunicarea publică va continua pe măsură ce apar informații oficiale suplimentare.

În urma incendiului de amploare, Elveția a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut joi seară de Ursula von der Leyen, președinta Comisia Europeană, subliniind nivelul ridicat de gravitate al situației și necesitatea unei intervenții coordonate la nivel european.

De asemenea, Franța a început deja să preia pacienți răniți în spitalele sale, pentru a reduce presiunea asupra sistemului medical elvețian, în special în cazul victimelor cu arsuri severe.

Incendiul a izbucnit într-un bar aglomerat din stațiunea montană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou. Potrivit informațiilor preliminare, tragedia s-a soldat cu cel puțin 40 de persoane decedate și aproximativ 115 răniți, mulți dintre aceștia suferind arsuri grave și necesitând îngrijiri medicale de specialitate.

Autoritățile elvețiene continuă ancheta pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs incendiul, în timp ce bilanțul victimelor rămâne unul provizoriu și ar putea fi actualizat în funcție de evoluția situației.