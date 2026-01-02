Din cuprinsul articolului Două misiuni umanitare într-o singură zi

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, o aeronavă militară românească este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne către Paris, șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul produs în stațiunea montană Crans-Montana.

Potrivit ministrului, intervenția Armatei României are un caracter exclusiv umanitar și nu este condiționată de aspecte financiare sau de prevederi bugetare existente.

„Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Şi da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget.

Voi regla aceste aspecte în bugetul anului 2026. Pentru că dincolo de grade şi funcţii, Armata înseamnă oameni. Pentru că viaţa nu alege între bogat şi sărac, între ministru şi portar, între „pilos” şi omul nimănui. Şi da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul Apărării a precizat că aceasta nu este singura intervenție a Forțelor Aeriene Române din ultimele ore. Vineri a fost realizat deja un zbor umanitar cu o aeronavă C-27J Spartan, pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles, demonstrând capacitatea rapidă de reacție a Armatei României în situații de urgență.

Cea de-a doua misiune, declanșată la solicitarea autorităților elvețiene, vine ca răspuns la gravitatea situației de la Crans-Montana, unde spitalele locale au fost rapid depășite de numărul mare de victime cu arsuri severe.

„Tot astăzi, in urma deciziei CNSU, este pregătită o altă aeronavă care va decola spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul de ieri noapte din Elveţia, ca parte a sprijinului internaţional pe care România îl acordă Elveţiei în această situaţie”, a transmis ministrul Apărării.

El a subliniat că, în fața unor tragedii majore, deciziile trebuie luate rapid, fără ezitare:

„Când cineva are nevoie, nu întrebi «de ce» sau «cât costă». Acţionezi. Iar Armata României face exact asta. Pentru că în astfel de momente nu mai există graniţe, bugete sau funcţii. Există doar oameni care îi ajută pe alţi oameni”.

Context european: mecanisme de urgență activate

În urma incendiului, Elveția a activat Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, a anunțat joi seară Ursula von der Leyen. Mai multe state membre au oferit sprijin, iar Franța a început deja să primească răniți în spitalele sale specializate în tratarea marilor arși.

Incendiul a izbucnit într-un bar extrem de aglomerat, în noaptea de Anul Nou, într-una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Elveția. Potrivit autorităților, bilanțul provizoriu indică cel puțin 40 de morți și 115 răniți, mulți dintre aceștia suferind arsuri grave și necesitând tratament de specialitate în centre medicale din afara țării.

Autoritățile elvețiene continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului, în timp ce operațiunile de transfer medical și sprijin internațional sunt în plină desfășurare.