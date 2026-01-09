Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că aeronava militară C-27J Spartan cu care se întorcea din Franța a fost însoțită, în spațiul aerian elvețian, de două avioane de luptă F-18. Șeful statului a susținut că acest gest ar fi fost unul de recunoștință din partea Elveției pentru sprijinul oferit de România în transportul victimelor incendiului de la Crans-Montana.

„(…) escortată de două avioane F‑18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans‑Montana”.

Afirmația a stârnit rapid reacții în spațiul public, iar jurnalistul Patrik André de Hillerin a solicitat un punct de vedere oficial autorităților elvețiene. Răspunsul primit de la Ministerul Apărării din Elveția a adus însă o perspectivă diferită față de explicația oferită inițial de autoritățile române.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Armatei Elveției, Mathias Volken, avioanele F-18 implicate în incident se aflau într-o misiune standard de poliție aeriană. Aceste așa-numite „live missions” sunt efectuate periodic pentru a verifica dacă aeronavele militare străine care tranzitează spațiul aerian elvețian respectă datele din autorizațiile diplomatice – precum tipul avionului, ruta sau înmatricularea. După confirmarea informațiilor, patrula aeriană își continuă misiunea, fără un caracter ceremonial sau diplomatic.

Conform explicațiilor oficiale, Elveția desfășoară anual aproximativ 200 de astfel de misiuni, iar zborul aeronavei românești s-ar fi încadrat într-o procedură obișnuită, aplicată tuturor aeronavelor militare străine. Jurnalistul care a publicat răspunsul a concluzionat că escortarea nu ar fi avut o semnificație simbolică specială.

„Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru verificări aleatorii, menite să confirme că informațiile din autorizația diplomatică corespund aeronavei care tranzitează spațiul aerian (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta). După o scurtă verificare, patrula își continuă misiunea. Forțele Aeriene efectuează aproximativ 200 de astfel de misiuni anual, inclusiv zborul menționat”, arată reprezentantul Armatei Elveției, potrivit răspunsului postat de jurnalist pe pagina sa de Facebook.

În urma acuzațiilor apărute, președintele Nicușor Dan a reacționat public, respingând ferm ideea că ar fi dezinformat. Acesta a publicat o înregistrare audio a convorbirii dintre pilotul român și controlorul de trafic aerian din Zürich, în care sunt exprimate mulțumiri pentru sprijinul acordat de România în transportul victimelor incendiului.

Șeful statului a calificat criticile drept un atac la adresa imaginii României și a subliniat că respectă jurnalismul onest, chiar și atunci când este criticat.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana. Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris șeful statului, după miezul nopții, într-o postare pe Facebook.

Și ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut versiunea prezentată de președinte. Acesta a declarat că România nu a solicitat o escortă aeriană și că prezența avioanelor elvețiene ar trebui interpretată ca un semn de respect și apreciere.

Ministrul a mai adăugat că decizia de a utiliza o aeronavă militară aparține Administrației Prezidențiale și că această opțiune presupune costuri semnificativ mai mici comparativ cu alte variante de transport.