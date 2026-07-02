Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului. Cel puțin nouă persoane au murit și mai multe cartiere au fost evacuate

Atacurile cu drone și rachete lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei au provocat cel puțin nouă morți și numeroase distrugeri, potrivit autorităților ucrainene. Loviturile au avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski avertizase că Moscova pregătea un atac de mari proporții.

Forțele ruse au lansat în cursul nopții un atac de amploare cu drone și rachete asupra Kievului, soldat cu moartea a cel puțin nouă persoane, potrivit autorităților ucrainene.

Mai multe cartiere au fost evacuate după ce exploziile au afectat clădiri din diferite zone ale capitalei. Șeful administrației militare din Kiev, Tymur Tkacenko, a declarat că printre numeroasele victime se află și copii. Acesta a susținut că Rusia a vizat din nou în mod deliberat zone rezidențiale și că în urma atacurilor au fost uciși civili, potrivit BBC.

La primele ore ale dimineții au devenit vizibile efectele bombardamentelor. Un crater de mari dimensiuni, care pare să fi fost provocat de impactul exploziilor, a fost observat într-una dintre zonele afectate. În apropiere se aflau mașini carbonizate, clădiri avariate și infrastructură distrusă.

Mai multe incendii au izbucnit în oraș. Autoritățile au anunțat că și o stație de ambulanță a fost avariată, iar cel puțin o persoană a fost rănită grav. De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese un hotel situat pe un bulevard central.

Pe timpul nopții au fost observate proiectile trase de sistemele de apărare antiaeriană, în timp ce în oraș s-au auzit explozii provocate de drone, rachete de croazieră și rachete balistice.

Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanishyna, a transmis pe platforma X că locuitorii Kievului au fost nevoiți să petreacă încă o noapte în adăposturi și că mai multe cartiere au fost afectate de incendii și distrugeri ale infrastructurii civile și ale clădirilor rezidențiale.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, atacurile au avut ca țintă instalații energetice, ca răspuns la recentele lovituri ucrainene asupra unor obiective energetice din Rusia.

Ministerul a mai susținut, potrivit presei ruse, că au fost lovite și baze militare din centrul și estul Ucrainei, precum și infrastructură din domeniul apărării și al energiei.

Conform sursei citate, atacurile ucrainene asupra unor centrale și instalații energetice rusești, din zona Moscovei până la Marea Neagră, au determinat inclusiv o declarație rară a președintelui Vladimir Putin, care a recunoscut că Rusia se confruntă cu un deficit de combustibil.

Cu o zi înaintea atacului, președintele Volodimir Zelenski și-a întrerupt vizita la Dublin, după ce a afirmat că noi informații indicau faptul că Moscova pregătea un atac de amploare asupra Ucrainei.

Liderul ucrainean le-a cerut cetățenilor să fie foarte atenți și să își protejeze familiile, afirmând că Vladimir Putin pregătea de mai mult timp această ofensivă.

În același timp, Polonia a anunțat că a activat avioane de luptă pentru protejarea spațiului său aerian. Armata poloneză a precizat că măsura are caracter preventiv și urmărește securizarea zonelor aflate în apropierea regiunilor amenințate. Nu au fost raportate atacuri pe teritoriul Poloniei.

Potrivit informațiilor prezentate, trupele ruse au avansat recent în orașul Kostiantînivka, unul dintre ultimele puncte importante de apărare ale Ucrainei în est. Dacă Moscova ar reuși să preia controlul asupra orașului, acesta ar putea deveni o poartă de acces către întreaga regiune Donbas.

În același timp, comandanții ucraineni susțin că, în acest an, au recucerit mai mult teritoriu decât au pierdut și că au perturbat liniile de aprovizionare ale Rusiei dintre granița rusă și Crimeea ocupată.

Războiul a rămas în mare parte blocat în ultimele luni, cele două armate fiind în principal poziționate pe liniile existente ale frontului. Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, cea mai mare parte fiind ocupată în primele luni ale invaziei pe scară largă începută în februarie 2022.