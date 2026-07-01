Friedrich Merz avertizează asupra viitorului NATO. Europa trebuie să își asume propria securitate
SURSA FOTO: Facebook, Friedrich Merz
Friedrich Merz a declarat miercuri, la Berlin, că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria securitate dacă dorește să păstreze caracterul transatlantic al NATO. Declarația a fost făcută în prezența secretarului general al Alianței, Mark Rutte. În același timp, Germania și-a confirmat planul de a majora cheltuielile de bază pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2029, cu șase ani înaintea termenului stabilit de NATO.
Friedrich Merz susține că Europa trebuie să investească mai mult pentru a consolida NATO
Friedrich Merz a afirmat că statele europene trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului, argumentând că numai astfel poate fi menținută relația transatlantică ce stă la baza Alianței Nord-Atlantice.
În cadrul declarațiilor susținute miercuri la Berlin, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, cancelarul german a recunoscut că Germania nu a investit suficient în apărare în ultimii ani și că actualul guvern încearcă să corecteze această situație.
„Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate dacă dorim ca NATO să-și păstreze caracterul transatlantic”, a declarat Friedrich Merz.
Guvernul de la Berlin intenționează să crească cheltuielile de bază pentru apărare la 3,5% din produsul intern brut până în 2029, devansând cu șase ani obiectivul stabilit de NATO pentru toate statele membre.
Germania va atinge obiectivul NATO înaintea termenului, iar Mark Rutte subliniază rolul decisiv al Statelor Unite
Planul prezentat de autoritățile germane se înscrie în noul cadru de investiții adoptat de NATO, care stabilește un obiectiv total de 5% din PIB pentru apărare și securitate.
Din această țintă, 3,5% din PIB reprezintă cheltuieli militare directe, în timp ce până la 1,5% poate fi alocat investițiilor conexe, precum infrastructura strategică, reziliența și alte domenii care contribuie la consolidarea securității statelor membre.
Relatările anterioare privind programul de reînarmare al Germaniei au evidențiat intenția Berlinului de a ajunge la pragul de 3,5% din PIB până în 2029. Totodată, noul cadru adoptat de NATO permite ca până la 1,5% din PIB să fie încadrat în categoria cheltuielilor pentru apărare și securitate, chiar dacă acestea nu reprezintă investiții militare directe.
În intervenția sa, secretarul general al NATO a salutat planurile anunțate de Germania, însă a atras atenția că implicarea Statelor Unite rămâne indispensabilă pentru sprijinirea Ucrainei.
„În ceea ce privește securitatea Ucrainei, Statele Unite sunt în continuare indispensabile”, a afirmat Mark Rutte, apreciind în același timp angajamentul Germaniei de a accelera creșterea investițiilor în domeniul apărării.
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