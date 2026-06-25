Liderii europeni vor un rol mai mare al Europei în NATO. România, printre statele-cheie de pe flancul estic
SURSA FOTO: Dreamstime „Mark Rutte avertizează că Rusia poate ataca NATO în următorii cinci ani: Suntem următoarea ţintă”
Liderii Germaniei, Franței, Italiei, Marii Britanii și Poloniei s-au întâlnit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea summitului NATO de luna viitoare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat consolidarea rolului Europei în cadrul Alianței Nord-Atlantice, sprijinul pentru Ucraina și modul în care statele europene ar trebui să fie reprezentate în eventualele negocieri de pace cu Rusia.
Europa vrea să își asume un rol mai important în cadrul NATO
Reuniunea grupului E5 a avut loc înaintea unei întâlniri programate între secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele american Donald Trump. Liderii europeni au încercat să transmită un mesaj comun privind viitorul securității transatlantice și necesitatea unei implicări mai mari a statelor europene în apărarea comună.
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că este un moment important pentru creșterea presiunii economice asupra Rusiei prin noi sancțiuni și prin acordarea unui sprijin militar suplimentar pentru Ucraina. Potrivit acestuia, aceste teme ar trebui să se afle în centrul agendei summitului NATO care va avea loc luna viitoare.
Totodată, liderul britanic a susținut că unul dintre obiectivele principale este construirea unei NATO mai europene, în care statele continentului să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea comună, transmite Politico.
Germania și Franța susțin consolidarea cooperării europene în domeniul apărării
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa are nevoie de o cooperare mai strânsă atât în relația transatlantică, cât și între statele membre europene. El a subliniat că o Germanie mai puternică trebuie să contribuie la creșterea siguranței statelor vecine.
În declarația comună adoptată la finalul reuniunii, liderii s-au angajat să consolideze pilonul european al NATO și să își asume mai multe responsabilități în cadrul securității transatlantice. Documentul prevede și intensificarea cooperării în dezvoltarea și achiziția comună de capabilități militare avansate.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că relațiile dintre Europa și Statele Unite traversează o perioadă de apropiere, după mai multe luni în care au existat diferențe de abordare privind principalele dosare internaționale.
Sprijinul pentru Ucraina și eventualele negocieri cu Rusia au dominat discuțiile
Pe lângă subiectele legate de NATO, liderii europeni au discutat și despre evoluțiile războiului din Ucraina. Potrivit participanților, una dintre întrebările importante este cine va reprezenta Europa în cazul în care Moscova va semnala disponibilitatea pentru negocieri de pace cu Kievul.
La începutul lunii, liderii Ucrainei, Germaniei, Franței și Marii Britanii au avut o întâlnire la Londra pentru a contura o poziție comună privind eventualele discuții de pace. Totuși, Polonia și Italia au criticat faptul că nu au fost incluse în acel format.
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că statele aflate pe flancul estic al NATO trebuie să fie reprezentate în toate forumurile relevante privind viitorul securității europene și al sprijinului acordat Ucrainei.
România este menționată printre statele care trebuie să participe la deciziile privind securitatea europeană
În intervenția sa, Donald Tusk a subliniat că țările aflate în proximitatea Rusiei trebuie să aibă un rol activ în orice proces de negociere sau decizie privind viitorul conflictului din Ucraina.
Premierul polonez a menționat explicit România alături de Polonia, statele baltice și țările nordice, afirmând că fără participarea acestor state va fi dificil să fie obținute rezultate în cadrul eventualelor negocieri privind securitatea regională și sprijinul pentru Ucraina.
Declarația vine în contextul în care statele de pe flancul estic al NATO au cerut în repetate rânduri o implicare mai mare în deciziile care privesc securitatea regiunii și răspunsul Alianței la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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