Consiliul UE adoptă poziția de negociere pentru revizuirea PEPP și creșterea atractivității pensiilor personale paneuropene

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o poziție de negociere privind revizuirea produsului de pensii personale paneuropene (PEPP), pentru a-l face mai atractiv, accesibil și simplu, prin eliminarea unor cerințe și reducerea costurilor. Măsurile vizează modernizarea sistemului de economisire pe termen lung.

Consiliul a ajuns astăzi, 24 iunie, la o poziție de negociere privind o revizuire a produsului de pensii personale paneuropean (PEPP). Revizuirea își propune să facă din PEPP o opțiune mai atractivă, mai accesibilă și mai simplă pentru economisitori. Aceasta va elimina unele cerințe și caracteristici de design existente care au împiedicat adoptarea PEPP, continuând în același timp să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

PEPP este un produs de pensii personale voluntar la nivelul UE, înființat în 2019, care poate completa sistemele de pensii publice și ocupaționale existente, precum și schemele naționale de pensii private. Consolidarea PEPP este un rezultat esențial atât al agendei uniunii de economii și investiții (SIU), cât și al foii de parcurs a UE „O singură Europă, o singură piață”.

„Atunci când sunt exploatate corect, schemele de pensii pan-UE au potențialul de a extinde oportunitățile de investiții pentru pensii, canalizând în același timp capitalul către economia productivă în sens larg. De aceea, această propunere este o parte fundamentală a obiectivelor mai ample ale uniunii de economii și investiții”, a declarat Makis Keravnos, Ministrul Finanțelor din Cipru.

La fel ca în propunerea inițială a Comisiei de actualizare a regulamentului privind PEPP, poziția Consiliului elimină obligația actuală a furnizorilor și distribuitorilor de pensii de a oferi consultanță obligatorie în investiții pentru PEPP-urile de bază. În astfel de cazuri, consultanța ar trebui furnizată numai la cererea clienților. Acest lucru este esențial pentru a transforma PEPP-urile de bază în produse destinate exclusiv executării, care pot fi distribuite online – reducând costurile și oferind un produs de pensii modern.

Cu toate acestea, pentru a asigura o protecție adecvată a consumatorilor, poziția Consiliului prevede că furnizorii ar trebui să ofere în continuare consultanță obligatorie pentru PEPP-urile personalizate, care sunt mai sofisticate și adaptate nevoilor individuale ale unui investitor.

În ceea ce privește comisioanele, Consiliul menține propunerea Comisiei de a elimina plafonul de 1% pentru furnizarea de PEPP-uri, care limitează în prezent viabilitatea lor comercială pentru furnizori.

În poziția sa, Consiliul a menținut prevederile propuse de Comisie privind limitele de investiții pentru PEPP-urile de bază, oferind o flexibilitate suplimentară prin permiterea canalizării a până la 5% din portofoliul unui PEPP către active, altele decât activele simple, necomplexe, inclusiv activele alternative. Consiliul a menținut, de asemenea, obiectivul Comisiei de a facilita contribuțiile angajatorilor în cadrul PEPP.

Poziția Consiliului urmărește să mențină domeniul de aplicare adecvat al regulamentului, să evite costurile de conformitate acolo unde este posibil și să asigure suficient timp pentru dezvoltarea unor instrumente de supraveghere noi. În acest sens, au fost eliminate prevederile propuse privind tratamentul fiscal al PEPP-urilor, privind competențele sporite de supraveghere la nivelul UE și privind introducerea unui cadru de raport calitate-preț pentru PEPP-uri. În același timp, pentru a asigura protecția consumatorilor, a fost introdus un regim consolidat de guvernanță a supravegherii produselor.

Poziția de negociere aprobată astăzi reprezintă mandatul Consiliului de a începe discuțiile cu Parlamentul European privind modificările aduse regulamentului PEPP.

Trilogurile de negociere pot începe odată ce Parlamentul și-a convenit asupra poziției respective cu privire la revizuire.

Pensiile personale (cunoscute și sub denumirea de „pensii private”) sunt produse de economii pe termen lung la care persoanele fizice contribuie în mod voluntar, completând pensiile de stat și ocupaționale de la locul de muncă. Acestea contribuie la construirea unei pensii mai puternice și mai diversificate și au un rol de jucat în oferirea de către deponenții la pensii a oportunității de a beneficia de evoluțiile pieței de capital pe termen lung, menținând în același timp expunerea dorită la raportul risc-randament.

Produsul paneuropean de pensii personale (PEPP) este un sistem de pensii personale voluntar care poate completa sistemele de pensii publice și ocupaționale existente, precum și schemele naționale de pensii private, iar angajatorii nu ar fi împiedicați să contribuie la un PEPP. Un PEPP poate primi, de asemenea, contribuții din partea angajatorului, în cazul în care s-a convenit asupra acestui lucru.