România cere Comisiei Europene reguli mai flexibile privind gestionarea populației de urși

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat marți, 23 iunie 2026, după o întâlnire la Bruxelles cu comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall, că România solicită modificarea statutului de protecție al ursului brun. Demersul urmărește introducerea unor reguli mai flexibile de gestionare, bazate pe date științifice privind populația speciei.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a anunțat marți, 23 iunie 2026, că a adus în atenția comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema gestionării populației de urși din România și a solicitat Comisia Europeană să analizeze scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate.

Potrivit ministrului, în cadrul discuțiilor cu oficialul european s-a convenit ca o echipă de experți din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului științific privind populația de urși, bazat pe probe genetice. Acesta a precizat că a cerut ca datele obținute să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să poată fi identificate soluții care să permită abordări diferențiate pentru statele membre, în funcție de situația specifică a fiecăruia.

Tanczos Barna a arătat că, în prezent, Comisia Europeană desfășoară o evaluare a modului în care Directivele privind Păsările și Habitatele răspund realităților actuale. El a menționat că acest proces, cunoscut drept „test de stres”, include și o etapă de consultare publică, oferind României posibilitatea de a-și susține poziția privind modificarea statutului de specie strict protejată al ursului brun.

De asemenea, ministrul interimar al Agriculturii a declarat că a invitat-o pe Jessika Roswall să viziteze Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele naturale ale României și pentru a observa modul în care comunitățile rurale conviețuiesc cu fauna sălbatică.

La iniţiativa României şi Slovaciei, s-a lansat luni, 22 iunie, o acţiune pentru scoaterea urşilor bruni de pe lista speciilor protejate în Uniunea Europeană (UE), pe care îi descriu drept „superprădători” care ameninţă oamenii şi animalele de fermă. Acest subiect va fi discutată în cursul după-amiezii, la o reuniune a miniştrilor Agriculturii din UE, care va avea loc la Luxemburg.

„Specia necesită o gestionare eficientă şi urgentă”, au subliniat reprezentanţii României şi Slovaciei într-un document susţinut de Croaţia, Cehia şi Finlanda.

Aceste cinci state membre citează exemplul lupului, pentru care, în mai 2025, UE a revizuit statutul lupului de specie protejată, schimbându-l dintr-o specie „strict protejată” într-una „protejată”, permiţând astfel o mai mare flexibilitate în planurile de gestionare a populaţiilor de lupi din blocul comunitar. Cele cinci state membre solicită o abordare similară pentru urşii bruni, pentru a garanta un nivel rezonabil şi echilibrat de risc social şi economic.

„Acest lucru este foarte important pentru Finlanda, deoarece populaţia noastră de urşi numără aproape 2.600 de exemplare. În prezent, aceasta reprezintă şi o ameninţare pentru oameni. Trebuie să recurgem la vânătoarea preventivă”, a argumentat ministrul Agriculturii din Finlanda, Sari Essayah, la sosirea sa în Luxemburg.

România își estimează populaţia de urşi bruni la aproximativ 11.500 de specii şi afirmă că atacurile lor au cauzat 14 decese şi peste 150 de răni grave în ultimii cinci ani. Cu o populaţie de aproximativ 2.500 de urşi bruni, Slovacia raportează 4 decese şi 64 de răniri grave în cinci ani.

Sectorul agricol este „grav afectat”, avertizează cele cinci state membre, subliniind pierderile de animale de fermă. România, Slovacia, Croaţia, Cehia şi Finlanda nu vor putea schimba singure statutul de „specie protejată” al ursului brun, dar speră să folosească reuniunea ministerială de la Luxemburg pentru a convinge alte state.

Totuși, Franţa nu intenţionează să ia o poziţie cu privire la această problemă sensibilă, care face obiectul unor dezacorduri între diferitele sale ministere.

Organizaţiile de mediu avertizează în mod regulat împotriva oricărei puneri sub semnul întrebării a protecţiei urşilor bruni. Când protecţia lupilor a fost relaxată, o serie de ONG-uri s-au temut că această decizie ar deschide „o cutie a Pandorei” şi ar încuraja statele membre ale UE să reducă protecţia pentru alte specii, cum ar fi râsul, cormoranul și ursul.

La sfârşitul lunii mai 2026, aproximativ zece state membre au solicitat limitarea populaţiei de cormorani mari, acuzaţi că mănâncă prea mult peşte în detrimentul pescarilor.