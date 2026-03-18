Senatul a făcut un pas important în direcția gestionării populației de urși din România, adoptând un proiect legislativ inițiat de UDMR care prevede dublarea cotei de intervenție pentru anii 2026 și 2027. Inițiativa, anunțată de Tánczos Barna, vizează reducerea riscurilor generate de creșterea semnificativă a numărului de urși bruni, în special în zonele locuite.

Conform datelor invocate de inițiatori, România găzduiește una dintre cele mai mari populații de urși bruni din Europa. Un studiu genetic recent estimează între 10.000 și aproape 13.000 de exemplare, ceea ce ridică presiuni tot mai mari asupra comunităților rurale și a activităților agricole.

În acest context, noul proiect de lege propune stabilirea unei cote de 859 de urși care pot fi eliminați anual, în mod controlat, ca măsură preventivă. Intervențiile ar urma să fie realizate în peste 500 de fonduri cinegetice unde prezența urșilor este constantă.

Regiunile din centrul țării, în special Harghita și Covasna, se confruntă frecvent cu incidente în care urșii ajung în gospodării sau provoacă pagube. Autoritățile locale și reprezentanții UDMR susțin că situația necesită acțiuni ferme și rapide.

Pe lângă dublarea cotei de intervenție, proiectul face parte dintr-un pachet mai larg de soluții, care include:

intervenții rapide în cazul animalelor periculoase

sprijin financiar pentru instalarea gardurilor electrice

despăgubiri pentru fermierii afectați

monitorizarea științifică a populației de urși

”Cota proporțională de împușcare trebuie să facă parte din pachetul de măsuri cu care gestionăm creșterea enormă a numărului de urși, ținem sub control populația de urși, protejând viața umană și activitatea agricolă. UDMR a pledat în mod constant pentru acest lucru. De aceea, anul trecut, pe baza studiului genetic, am inițiat dublarea numărului de urși care pot fi împușcați anual. Proiectul de lege, care a fost adoptat de Senat miercuri, prevede împușcarea a 859 de urși în scop preventiv în 2026 și 2027, pe baza unei formule stabilite de experți. Astfel, împușcarea pentru controlul populației va fi posibilă în peste 500 de zone de vânătoare în care există urși bruni”, a declarat viceprim-ministrul Barna Tánczos, potrivit unui comunicat.

Inițiativa legislativă generează deja discuții intense. Susținătorii consideră că este o măsură necesară pentru protejarea vieții umane și a bunurilor, în timp ce organizațiile de mediu atrag atenția asupra riscurilor privind conservarea speciei pe termen lung.

Gestionarea populației de urși rămâne un subiect sensibil, aflat la intersecția dintre siguranța publică și protecția biodiversității.

După votul favorabil din Senat, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților, care are rol decizional. Ulterior, legea va fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan.