Ministrul Mediului a precizat că ghidul programului pentru gardurile electrice anti-urși a fost semnat în anul 2023, iar toate condițiile financiare și plafoanele au fost stabilite la acel moment. Proiectul a fost lansat în același an, beneficiarii s-au înscris, iar dosarele au fost analizate, singurul pas lipsă fiind alocarea bugetului necesar.

În 2025, modificarea regulilor nu a mai fost posibilă din punct de vedere legal.

„Nu era legal să venim să modificăm ghidul. Răspunsul întotdeauna a fost: este ilegal, vor fi atacate în instanță și vor câștiga pentru că ei au aplicat pentru un ghid care exista în 2023”, a explicat Diana Buzoianu.

În aceste condiții, Ministerul Mediului a decis alocarea fondurilor necesare pentru a duce la bun sfârșit, cel puțin parțial, proiectul început în urmă cu doi ani, considerând că măsurile de prevenție aduc beneficii reale în reducerea conflictelor dintre oameni și urși.

Potrivit ministrului, măsurile nu s-au limitat la instalarea gardurilor electrice. Ministerul Mediului a promovat un nou pachet legislativ care permite intervenția non-graduală în situațiile în care urșii pătrund în intravilan și reprezintă un pericol real pentru comunități. În astfel de cazuri, animalele pot fi eliminate, inclusiv prin împușcare, dacă există un risc major pentru oameni.

În legislație a fost introdus și conceptul de „urs habituat” – animalul care ajunge frecvent în comunități, se hrănește acolo și nu mai poate fi readus în mediul sălbatic.

„Toți experții spun că nu se mai poate sălbătici un astfel de urs”, a subliniat Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului a majorat amenzile pentru hrănirea urșilor, sancțiunile putând ajunge până la 30.000 de lei. În paralel, autoritățile lucrează la dezvoltarea sanctuarului de la Brașov, destinat gestionării cazurilor speciale.

Întrebată direct dacă urșii care intră repetat în orașe ar trebui eliminați, ministra a răspuns: „Absolut toți specialiștii cu care am vorbit ne-au spus că un urs habituat nu mai are cum să fie sălbăticit”. Eliminările au început deja, responsabilitatea revenind autorităților locale.

Dosarele depuse încă din 2023 au fost aprobate pentru sume totale de aproximativ 24–25 de miliarde de lei. Beneficiarii pot achiziționa garduri electrice sau alte echipamente de prevenție, urmând ca ulterior să depună documentele pentru decontare.

„Se va deconta doar ceea ce a fost cheltuit efectiv pentru achiziționat”, a precizat Diana Buzoianu. Plafonul prevăzut în ghid este unul maximal, iar programul este accesibil atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Cine poate instala acum gardurile electrice

Beneficiarii care s-au înscris în program în 2023 pot începe, în prezent, instalarea gardurilor electrice împotriva urșilor. Potrivit ministrului, obiectivul este clar: protejarea urșilor în habitatele lor naturale, dar și asigurarea siguranței oamenilor în zonele în care animalele sălbatice ajung frecvent în comunități.