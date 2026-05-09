Buget AFM 2026: investiții de 1,5 miliarde lei în apă și canalizare și fonduri pentru Rabla și stocare cu baterii
Bugetul prevede prioritizarea extinderii rețelelor de apă și canalizare, cu o alocare de 1,5 miliarde de lei. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că trebuie susținute proiecte care asigură servicii publice esențiale de calitate pentru populație.
Totodată, 400 de milioane de lei vor fi direcționate către programul național de stocare cu baterii, iar 300 de milioane de lei sunt prevăzute pentru programul Rabla.
„1,5 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de apă și canalizare! În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. Ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală.
400 milioane lei pentru program național de stocare cu baterii. Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție.
Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.”, a scris ministrul.
Buget AFM 2026: 700 de milioane de lei pentru iluminat public și 250 de milioane pentru împăduriri
O componentă importantă a planului vizează alocarea a 700 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public. Potrivit ministrei Mediului, Diana Buzoianu, măsura va contribui semnificativ la creșterea siguranței în localitățile din România și la reducerea costurilor administrative.
În plus, alte 250 de milioane de lei vor fi direcționate către programul național de împăduriri.
„700 milioane de lei sunt direcționate către programul de iluminat public. Finanțăm proiecte de modernizare a localităților. Beneficiile imediate sunt clare: creșterea siguranței în comunități și reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administrațiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiții.
250 milioane lei sunt alocate către programul național de împăduriri. În 2026 țintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deșertificare în anumite zone”, a spus Diana Buzoianu.
