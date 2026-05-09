Bugetul prevede prioritizarea extinderii rețelelor de apă și canalizare, cu o alocare de 1,5 miliarde de lei. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că trebuie susținute proiecte care asigură servicii publice esențiale de calitate pentru populație.

Totodată, 400 de milioane de lei vor fi direcționate către programul național de stocare cu baterii, iar 300 de milioane de lei sunt prevăzute pentru programul Rabla.

O componentă importantă a planului vizează alocarea a 700 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public. Potrivit ministrei Mediului, Diana Buzoianu, măsura va contribui semnificativ la creșterea siguranței în localitățile din România și la reducerea costurilor administrative.

În plus, alte 250 de milioane de lei vor fi direcționate către programul național de împăduriri.