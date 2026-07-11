Diana Buzoianu, în centrul unor noi critici după raportul privind AFM. Ce reclamă deputata AUR Mitrea Dumitrina
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Deputata AUR Mitrea Dumitrina lansează critici la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după apariția raportului Curții de Conturi referitor la activitatea Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Parlamentara afirmă că documentul ar scoate în evidență dificultăți privind recuperarea unor obligații financiare către bugetul de stat și susține că Ministerul Mediului nu a oferit până acum clarificări publice pe acest subiect.
Controverse după raportul Curții de Conturi privind AFM. Critici lansate la adresa Dianei Buzoianu
Deputata AUR Mitrea Dumitrina susține că raportul Curții de Conturi privind Administrația Fondului pentru Mediu ar indica probleme financiare majore, afirmând că peste 9 miliarde de lei ar fi fost afectate prin situații legate de falimente. Parlamentara critică lipsa unei reacții publice din partea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după publicarea documentului.
„Vă mai aduceți aminte de Diana Buzoianu, ministrul Mediului care ne explica zilnic la televizor cum toți foștii miniștri au fost incompetenți și cum va face ea curățenie în sistem? Ei bine, când vine vorba de propria ogradă, s-a așternut o tăcere suspectă. Pe 09 iunie 2026 a apărut raportul oficial al Curții de Conturi pentru Administrația Fondului pentru Mediu. Concluzia? Un dezastru financiar de proporții. Peste 9 miliarde de lei s-au „evaporat” prin așa-numita „metodă falimentul”, a punctat Mitrea Dumitrina.
Deputata AUR Mitrea Dumitrina afirmă că raportul Curții de Conturi ar fi evidențiat probleme privind recuperarea unor datorii către stat de la companii cu obligații de mediu și susține că ar fi fost identificate nereguli și în programele Casa Verde și Rabla.
„Companii private care aveau datorii uriașe la stat pentru taxe de mediu au fost lăsate pur și simplu să dea faliment sau să fie radiate. Iar inspectorii Curții de Conturi spun clar: funcționarii din subordinea Dianei Buzoianu au asistat cu o pasivitate totală. Au așteptat să se închidă firmele ca să nu mai poată recupera niciun leu! În plus, s-au găsit prejudicii și la programele Casa Verde sau Rabla”, a mai transmis deputata AUR.
Întrebări privind măsurile luate la nivelul AFM
Deputata AUR susține că ministra Mediului nu ar fi prezentat public măsurile luate după apariția raportului Curții de Conturi și solicită clarificări privind eventualele acțiuni dispuse la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu. În mesajul publicat pe rețelele sociale, Mitrea Dumitrina formulează mai multe întrebări referitoare la reacția ministrului, la conducerea AFM și la eventualele verificări interne.
„Și acum vine întrebarea de 10 puncte:
- A ieșit public doamna ministru Buzoianu să ne vorbească despre acest raport? Nuuuu!
- A ieșit public să ne spună ce măsuri ia în această situație? Nuuuu!
- A demis conducerea Administrației Fondului pentru Mediu?
- A trimis Corpul de Control să îi tragă la răspundere pe cei responsabili?
- Evident că nu! Nimic. Tăcere totală. Zero declarații”, a mai scris deputata AUR.
Criticile deputatei AUR vizează și modul în care Ministerul Mediului ar fi comunicat în perioada respectivă informațiile legate de proiectele finanțate prin fonduri europene. Mitrea Dumitrina susține că anunțurile privind aprobarea unui buget pentru proiecte transferate din PNRR ar fi avut loc în aceeași perioadă cu publicarea raportului privind AFM.
Critici legate de comunicarea publică a Ministerului Mediului
În aceeași postare, parlamentara afirmă că mesajele publice despre fondurile transferate din PNRR ar fi influențat percepția asupra situației de la Administrația Fondului pentru Mediu.
„De ce tace? Pentru că exact în aceeași perioadă, ministrul Diana Buzoianu a ieșit triumfătoare pe Facebook și la televiziuni să anunțe… ce credeți? Că a aprobat un buget istoric și că salvează proiecte de (culmea ipocriziei) fix 9 miliarde de lei, mutate de urgență din PNRR către (cine credeți) Administrația Fondului pentru Mediu cea care a privit cu nepăsare cum este devalizat bugetul țării cu 9 miliarde de lei! Asta este o strategie de comunicare lucrată la milimetru, așa cum știe doamna Buzoianu să o facă”, subliniază deputata.
Mitrea Dumitrina a mai susținut că asocierea publică dintre suma de 9 miliarde de lei și proiectele PNRR ar putea crea confuzie în rândul publicului privind originea acestor fonduri și situația prezentată în raportul Curții de Conturi.
„Când publicul aude la știri cifra de „9 miliarde de lei la AFM”, aparatul de propagandă are grijă ca oamenii să creadă că e vorba despre marea realizare cu PNRR-ul, nu despre gaura neagră lăsată de funcționarii de la AFM! Diana Buzoianu a acoperit hoția și incompetența din propria ogradă cu zgomotul de fond al unui așa-zis „succes”, mai scrie deputata AUR.
Aceasta a contestat și modul în care au fost gestionate proiectele transferate din PNRR, afirmând că această decizie ar fi fost determinată de nerespectarea unor termene asumate la nivel european.
„În realitate, mutarea acelor miliarde din PNRR s-a făcut pentru că România a fost incapabilă să respecte termenele de la Bruxelles. Deci, doamna ministru, ne acoperiți ochii cu miliardele mutate din PNRR ca să nu vedem miliardele pierdute prin faliment de la AFM? Diana Buzoianu îi taxează dur pe toți pentru incompetență. Acum, când e la putere, aplică tactica struțului și ne livrează coincidențe calculate politic. Voi chiar luați de proști o întreagă națiune?”, a concluzionat Mitrea Dumitrina în postarea sa de pe social media.
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