Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din bugetul AFM pe 2026. Reprezentanții APCE susțin că bugetul AFM din acest an poate fi numit „Bugetul APĂ-CANAL”, după ce fondurile destinate energiei verzi pentru populație au fost redirecționate către proiecte pentru autoritățile locale.

Potrivit organizației, Casa Verde Fotovoltaice era singurul program care a redus efectiv facturile la energie pentru români și a încurajat producerea energiei verzi la nivelul gospodăriilor. Programul a adus beneficii financiare pentru peste o sută de mii de familii și a sprijinit instalarea de sisteme fotovoltaice pe locuințe.

APCE afirmă că eliminarea programului reprezintă o decizie asumată politic și amintește că, încă din 2025, au fost eliminate cele 2,2 miliarde de lei prevăzute inițial pentru Casa Verde de fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet. Organizația spune că atunci a existat solidaritate față de un guvern nou și fără experiență, însă situația din 2026 indică eliminarea completă a sprijinului pentru producerea energiei verzi de către populație.

„Tot bugetul aferent programului Casa Verde a fost transferat către programul de sprijin al primarilor pentru APĂ–CANAL, adică: 1,5 miliarde de lei. Suma este nesemnificativă pentru proiecte APA – CANAL la nivel național deoarece: în ultimii 10 ani, România a avut la dispoziție pentru UAT-uri și operatorii regionali de apă-canal sume uriașe, de ordinul zecilor de miliarde de euro, din programe europene și chiar naționale, precum PNDL și Anghel Saligny;

s-a demonstrat că multe dintre aceste fonduri nu doar că nu au fost accesate suficient, dar au dus și la risipirea banilor publici în favoarea baronilor locali, a primarilor incompetenti, a firmelor de proiectare sau a firmelor de casă pentru proiectare si de executie,care au lucrat de mântuială. De ce să iei banii de la Casa Verde și să îi transferi către o nouă „misiune imposibilă” a administratiei publice? ”, a subliniat organizația.

„APCE avertizează că AFM riscă să finanteze „Anghel Saligny 2 – ”. În același timp, România este: codașa Europei la stocarea energiei;

dependentă energetic dimineața și seara;

fără suficiente capacități moderne de producție și stocare a energiei. Cu toate acestea, bugetul pentru bateriile prosumatorilor este de doar: 400 milioane de lei, sumă pe care o considerăm insuficientă, raportat la realitatea tehnică din teren, unde majoritatea prosumatorilor nu dețin invertoare hibride compatibile sau folosesc sisteme incomplete, cu baterii proprietare foarte scumpe”, a transmis APCE.

Critici sunt formulate și în privința bugetului de 250 de milioane de lei pentru împăduriri. APCE amintește că România a avut la dispoziție prin PNRR aproximativ 730 de milioane de euro pentru acest domeniu, însă o mare parte dintre fonduri au fost pierdute sau blocate din cauza birocrației, a modificărilor repetate ale ghidurilor și a incapacității administrative.

Potrivit organizației, problema pădurilor noi nu a fost lipsa banilor, ci lipsa guvernării eficiente.

Asociația subliniază că în toată Europa soluțiile considerate esențiale pentru reducerea facturilor și creșterea independenței energetice sunt fotovoltaicele, prosumatorii, sistemele de stocare și comunitățile de energie.

Totodată, APCE susține că vânzările de panouri fotovoltaice în Europa s-au dublat din luna martie 2026, odată cu începerea războiului din Golf. Organizația afirmă că România este singura țară care a majorat TVA-ul pentru aceste componente și a eliminat sprijinul destinat populației pentru instalarea de noi sisteme fotovoltaice.

Reprezentanții APCE spun că au transmis către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o adresă critică referitoare la acest buget, împreună cu mai multe propuneri de modificare.

Asociația solicită majorarea bugetului pentru baterii cu minimum 50%, reintroducerea programului Casa Verde Fotovoltaice, schimbarea sistemului de atribuire pentru ambele programe și creșterea gradului de participare al beneficiarilor la 30%, astfel încât programele să poată fi accesate de mai mulți români.

La finalul comunicatului, președintele APCE, Dan Pîrșan, transmite că organizația nu dorește ca bugetul destinat reducerii amprentei de carbon să fie transformat într-un instrument electoral de tip „Anghel Saligny 2”, program despre care afirmă că și-a demonstrat ineficiența în ultimii ani.