Fechet a mai spus că liberalii nu vor înainta o propunere de premier la consultările de la Palatul Cotroceni, în cazul în care actualul Cabinet va fi demis prin moțiune de cenzură.

Mircea Fechet a afirmat că există posibilitatea ca moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR să fie adoptată, apreciind că, din punct de vedere al calculelor parlamentare, există un număr suficient de mare de semnături pentru a pune în pericol actualul Guvern.

Totuși, acesta a subliniat că situația nu este definitivă și că rezultatul final depinde de votul din Parlament, exprimând în același timp speranța că ar putea apărea și o surpriză favorabilă pentru Executiv.

Deputatul Mircea Fechet a precizat, în nume personal, că scenariul formării unui Guvern minoritar nu mai este considerat de actualitate în interiorul Partidul Național Liberal.

”Scenariul unui Guvern minoritar este spulberat astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că dacă ar fi existat înțelegere pentru un astfel de Guvern, nu am fi fost astăzi puși în situația în care să rămânem fără Cabinet. Deci este un scenariu care cel puțin pică din punctul de vedere al PNL (…). Astăzi, nu mai există, aș îndrăzni să spun, deși încerc să nu-mi dau cu părerea în numele colegilor mei și în legătură cu niște lucruri pe care nu le-am discutat încă în partid”.

Acesta a sugerat că o eventuală înțelegere politică pentru susținerea unui astfel de Executiv ar fi împiedicat situația actuală, în care se ajunge la riscul rămânerii fără un Cabinet în funcție, apreciind astfel că această opțiune nu mai este viabilă în prezent.

Mircea Fechet a declarat că există posibilitatea ca Partidul Național Liberal să susțină un Guvern minoritar condus de PSD, fără a face parte din acesta.

El a sugerat că Partidul Social Democrat ar putea prelua rapid guvernarea, în cazul în care actualul Executiv își pierde mandatul, considerând că aceasta ar fi o ocazie pentru social-democrați să își asume responsabilitatea guvernării. În același timp, Fechet a subliniat că PNL nu ar susține niciodată un Guvern din care ar face parte AUR.

