Guvernul organizează marţi o şedinţă extraordinară într-un moment politic tensionat, marcat de apropierea votului asupra moţiunii de cenzură. În centrul discuţiilor se află adoptarea unei ordonanţe de urgenţă necesare pentru respectarea angajamentelor asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Pe ordinea de zi este inclus un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce administrează terenuri agricole aflate în proprietatea statului. Actul normativ prevede şi reorganizarea instituţională prin înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură.

Tot în cadrul şedinţei, Executivul analizează un proiect de ordonanţă de urgenţă care aduce modificări cadrului legal privind acordarea primelor de carieră didactică şi profesională pentru personalul din învăţământul de stat. Măsurile sunt finanţate din fonduri externe nerambursabile şi sunt corelate cu implementarea Programului Educaţie şi Ocupare 2021–2027.

Reprezentanţii Guvernului au transmis că, în principiu, aceasta este agenda principală, însă există posibilitatea ca şi alte proiecte să fie introduse în cursul şedinţei, în funcţie de priorităţile urgente ale Executivului.

În paralel cu şedinţa extraordinară de marţi, Guvernul a avut şi luni după-amiază o reuniune în care a adoptat mai multe măsuri cu impact economic şi administrativ. Printre acestea se numără continuarea Programului „Noua Casă”, cu un plafon de garantare stabilit la 500 de milioane de lei.

De asemenea, Executivul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei statului să acorde credite în valoare totală de 10 miliarde de lei unităţilor administrativ-teritoriale. Fondurile sunt destinate accelerării implementării proiectelor finanţate prin PNRR, în contextul presiunilor privind respectarea termenelor asumate la nivel european.

În plan politic, situaţia rămâne incertă. Premierul Ilie Bolojan se confruntă cu o moţiune de cenzură iniţiată de partidele PSD şi AUR, document semnat de 254 de parlamentari. Configuraţia votului este dificil de anticipat, în condiţiile în care o parte dintre semnatari au anunţat că nu vor susţine moţiunea în plen.

Surse parlamentare indică faptul că negocierile pentru obţinerea voturilor necesare continuă până în ultimul moment, iar schimbările de poziţie ale unor parlamentari complică şi mai mult calculele privind rezultatul final al votului din Parlament.

Pe lângă ordonanţele de urgenţă, Guvernul are în analiză şi două proiecte de hotărâri care vizează finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar. Acestea urmăresc actualizarea normelor metodologice pentru stabilirea costului standard per antepreşcolar, preşcolar şi elev.

Primul proiect de hotărâre se referă la modificarea cadrului aplicabil unităţilor de învăţământ de stat, în vederea ajustării mecanismelor de finanţare de bază. Măsura este necesară pentru a reflecta realităţile economice actuale şi pentru a asigura o distribuţie echitabilă a resurselor.

Al doilea proiect vizează instituţiile de învăţământ particular şi confesional acreditate sau autorizate fără taxă. Acesta propune modificări similare în ceea ce priveşte calculul costului standard, în scopul uniformizării criteriilor de finanţare la nivel naţional.

Adoptarea acestor acte normative este considerată esenţială pentru funcţionarea coerentă a sistemului educaţional, în contextul reformelor asumate de Guvern prin programele finanţate din fonduri europene.

