Semnalul venit de la BNR pentru economia României: ce spune Mugur Isărescu despre anul 2026

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, estimează că economia României ar putea încheia anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, însă fără o recesiune dramatică.

Potrivit declarațiilor făcute joi de către Guvernalorul Bănci Naționale, evoluția economică anticipată pentru acest an nu indică însă o recesiune de amploare.

„Sperăm să nu avem o cădere dramatică, vom avea probabil o creştere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică”, a explicat Mugur Isărescu, joi, referindu-se la evoluția economiei românești în 2026.

Guvernatorul BNR a vorbit și despre dinamica diferită a creditării pentru companii și populație. La nivel corporate, creditarea a crescut cu 20%, în timp ce în cazul populației aceasta a scăzut, evoluție pusă de guvernator pe seama reducerii veniturilor.

Un alt subiect menționat de guvernatorul BNR a fost deficitul bugetar și necesitatea reducerii acestuia. Isărescu a subliniat importanța acestui indicator pentru evoluția economiei românești și pentru parcursul țării către adoptarea monedei euro.

Potrivit guvernatorului, nivelul deficitului bugetar are efecte asupra inflației, iar acestea se transmit mai departe către activitatea economică. Din acest motiv, reducerea deficitului reprezintă un element important pentru evoluția economiei în perioada următoare.

Isărescu a legat, de asemenea, situația deficitului bugetar de trecerea României la euro. Reducerea acestuia este relevantă atât pentru îndeplinirea condițiilor necesare adoptării monedei europene, cât și pentru efectele pe care dezechilibrul bugetar le are asupra economiei.

Declarațiile guvernatorului vin într-un context în care estimarea pentru 2026 indică o economie care ar putea avea o evoluție stagnantă sau ușor negativă, fără ca aceasta să însemne, potrivit lui Mugur Isărescu, o recesiune dramatică.

În același timp, evoluția creditării diferă între companii și populație, în condițiile în care creditarea corporate a înregistrat o creștere de 20%, iar cea destinată populației a scăzut. Mugur Isărescu a apreciat, de asemenesa, că majorarea creditării acordate companiilor reprezintă un indicator relevant pentru modul în care acestea privesc evoluția economică.