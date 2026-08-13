Alertă la CFR. Mii de angajați riscă să rămână fără salarii, iar transportul feroviar ar putea fi blocat

CFR SA ar putea ajunge în situația de a nu mai putea achita salariile angajaților, dacă autoritățile nu aprobă Contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030. Avertismentul a fost transmis joi, 13 august 2026, după o întâlnire între administrația companiei și reprezentanții sindicatelor. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că blocajul administrativ poate avea consecințe directe asupra funcționării infrastructurii feroviare și, implicit, asupra circulației trenurilor din România.

CFR se confruntă cu riscul unei probleme financiare majore în condițiile în care Contractul de activitate și performanță 2026-2030 nu a fost încă aprobat, iar administrația companiei le-a prezentat sindicaliștilor efectele posibile ale întârzierii. Potrivit Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, situația nu este provocată de activitatea angajaților, ci de un blocaj instituțional.

„În cadrul întâlnirii de azi, 13 august 2026, cu administraţia CNCF „CFR” SA, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor. Problema nu este creată de salariaţi şi nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituţiile statului”, se menţionează în comunicat.

Blocajul semnalat de organizația sindicală este legat de ordinea în care trebuie aprobate documentele care stabilesc cadrul de funcționare și dezvoltare a infrastructurii feroviare. Conform sursei citate, Ministerul Justiției a restituit fără aviz proiectul Contractului de activitate și performanță, motivând că documentul nu poate fi adoptat înaintea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Strategia trebuie aprobată prin Hotărâre de Guvern, iar abia ulterior poate fi parcursă procedura necesară pentru Contractul de activitate și performanță. Ministerul Justiției a atras atenția că nerespectarea acestei succesiuni ar putea crea probleme juridice suplimentare.

Instituția avertizează că adoptarea Contractului înaintea Strategiei ar putea determina suspendarea actului și, ulterior, anularea acestuia în contencios administrativ.

Întârzierea documentelor necesare funcționării CFR SA riscă să se transforme într-o problemă cu efecte directe asupra angajaților și familiilor acestora, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Sindicatul consideră că procedurile administrative ale instituțiilor statului nu trebuie să pună în pericol plata drepturilor salariale.

„Am ajuns astfel într-o situaţie absurdă: statul are obligaţia să asigure funcţionarea infrastructurii feroviare, dar propriile proceduri şi întârzieri administrative riscă să lase fără salarii oamenii care ţin calea ferată în funcţiune. Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit şi poate genera un conflict de muncă de amploare”, precizează sindicatul.

Federația avertizează că o eventuală neplată a salariilor poate avea consecințe care depășesc situația financiară a angajaților. Într-un asemenea scenariu, continuarea activității ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

Astfel, în cazul în care salariile nu vor fi achitate, „există riscul real ca salariaţii să refuze continuarea activităţii, iar acest lucru poate conduce la perturbarea gravă sau chiar blocarea transportului feroviar”.

Rolul CFR SA în administrarea infrastructurii face ca problemele companiei să poată produce efecte în întregul sistem feroviar, deoarece pe rețeaua gestionată de aceasta circulă atât trenurile de călători, cât și cele de marfă. Sindicaliștii precizează că avertismentul lor nu reprezintă o amenințare privind oprirea activității, ci descrierea consecințelor care pot apărea dacă actualul blocaj persistă.

„CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători şi de marfă. Orice blocaj major al activităţii companiei poate avea efecte în întregul sistem: circulaţia trenurilor, activitatea operatorilor feroviari, transportul de mărfuri şi funcţionarea economiei. Nu ameninţăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecinţa unei situaţii pe care salariaţii nu au creat-o”, se mai arată în document.

Reprezentanții angajaților solicită intervenția rapidă a autorităților pentru ca procedurile administrative să fie finalizate înainte ca situația să afecteze plata salariilor. Potrivit comunicatului, sindicaliștii cer prim-ministrului României și Ministerului Transporturilor să ia măsurile necesare pentru aprobarea documentelor și să garanteze plata integrală și la termen a drepturilor salariale.

Federația susține că angajații nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor dintre instituțiile statului și insistă asupra rezolvării imediate a blocajului administrativ.