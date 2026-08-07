Noua Lege a salarizării. Sindicatul din MIPE spune că majorările promise au dispărut din proiect

Sindicatul „MIPE Normalitate” susține că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) sprijină oficial modificarea salarizării angajaților care gestionează fonduri europene, însă aceste schimbări nu au fost incluse în proiectul noii Legi a salarizării. Organizația sindicală avertizează că lipsa unor măsuri concrete riscă să accentueze plecarea specialiștilor din sistem.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului „MIPE Normalitate”, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis Ministerului Muncii observații la proiectul noii Legi a salarizării.

Ministerul solicită modificarea Anexei VIII a proiectului de lege, astfel încât personalul organismelor intermediare pentru programele operaționale aflate în subordinea ministerelor să fie încadrat la nivelul II de salarizare, în locul nivelului I.

Conform argumentelor prezentate de MIPE, această modificare reflectă mai bine complexitatea activității, nivelul responsabilităților și rolul esențial al acestor angajați în funcționarea sistemului de management și control al fondurilor europene.

Sindicatul precizează că MIPE consideră că schimbarea propusă nu ar genera costuri suplimentare pentru bugetul de stat.

Motivul este că salariile personalului din organismele intermediare reprezintă cheltuieli eligibile și sunt rambursate din fonduri europene prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027.

Potrivit ministerului, corectarea nivelului de salarizare ar avea chiar un impact bugetar favorabil, având în vedere mecanismul de finanțare al acestor cheltuieli.

Deși ministerul și-ar fi exprimat susținerea pentru aceste modificări, organizația sindicală afirmă că ele nu se regăsesc în forma actuală a proiectului de lege.

Reprezentanții angajaților solicită includerea lor în forma finală a actului normativ și susțin că personalul implicat în gestionarea fondurilor europene a suferit deja diminuări salariale de aproximativ 30% în 2025.

În opinia sindicatului, noul proiect de lege introduce noi discriminări și noi reduceri ale veniturilor.

Organizația afirmă că nu mai este suficientă exprimarea unui sprijin public și cere măsuri legislative concrete care să elimine discriminările și să recompenseze performanța.

Potrivit comunicatului, efectele actualelor măsuri încep deja să fie vizibile prin demotivarea și plecarea specialiștilor din structurile care gestionează fonduri europene.

Sindicatul susține că problemele au apărut după transformarea majorării salariale acordate încă din 2004 pentru activitatea de gestionare a fondurilor externe într-un spor variabil, precum și după eliminarea stimulentelor acordate din fondurile aferente Politicii de Coeziune.

În același timp, organizația arată că stimulentele acordate pentru Politica Agricolă Comună, Fondul pentru Modernizare și Fondul Social pentru Climă sunt menținute.

Reprezentanții angajaților apreciază că situația este paradoxală, deoarece Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene susține oficial revendicările salariale, în timp ce proiectul noii Legi a salarizării este promovat de Ministerul Muncii.

Potrivit sindicatului, ambele instituții sunt conduse de același ministru, Dragoș Pîslaru.