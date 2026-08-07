Reforma funcției publice, publicată în Monitorul Oficial. Noi reguli pentru carieră, integritate și performanță în administrație

Reforma funcției publice intră într-o nouă etapă, după publicarea în Monitorul Oficial a legii care modifică și completează Codul administrativ. Noile prevederi urmăresc profesionalizarea administrației, promovarea pe criterii de competență și performanță și consolidarea regulilor de integritate pentru angajații din sectorul public.

Transparency International Romania salută publicarea în Monitorul Oficial al României, la 7 august 2026, a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, considerând acest demers o etapă importantă în reforma funcției publice și în modernizarea administrației.

Legea transpune o parte dintre propunerile de politici publice și de reglementare elaborate în cadrul Jalonului 418 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu participarea directă a Transparency International Romania. Aceste propuneri au vizat modernizarea managementului resurselor umane din administrația publică, dezvoltarea unei cariere bazate pe merit și competență, precum și consolidarea standardelor de integritate.

Pachetul de reformă elaborat în cadrul Jalonului 418 a inclus măsuri privind extinderea carierei funcționarilor publici pe criterii meritocratice, mobilitatea și rotația în funcțiile sensibile, ocuparea unor funcții publice de conducere pe bază de mandat și apropierea regimului de integritate aplicabil personalului contractual de cel al funcționarilor publici.

Printre principalele modificări introduse de noua lege se numără extinderea parcursului profesional al funcționarilor publici de execuție prin introducerea unor noi niveluri ale gradului profesional superior și corelarea promovării cu performanța profesională, precum și cu competențele generale și specifice necesare ocupării postului. Actul normativ clarifică, totodată, rolul, atribuțiile și responsabilitățile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și stabilește obligații explicite privind respectarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese, păstrarea confidențialității, interdicția acceptării unor avantaje și utilizarea responsabilă a resurselor publice.

Legea reglementează mai clar răspunderea administrativă, disciplinară și civilă a personalului contractual și stabilește ca organizarea concursurilor, promovarea și evaluarea personalului contractual de specialitate să se realizeze pe baza competențelor și performanțelor profesionale. De asemenea, sunt consolidate atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în domeniul elaborării politicilor publice, reglementării și monitorizării managementului personalului contractual.

Potrivit Transparency International Romania, noile prevederi contribuie la construirea unei administrații publice mai profesioniste, în care evoluția în carieră este bazată pe competență și performanță, iar exercitarea atribuțiilor este însoțită de obligații clare privind integritatea și răspunderea. Reforma creează, în același timp, premisele reducerii riscurilor de politizare, prevenirii conflictelor de interese și creșterii calității serviciilor publice.

Organizația apreciază că adoptarea și publicarea legii în Monitorul Oficial demonstrează că expertiza societății civile poate contribui la elaborarea unor politici publice și reglementări cu impact direct asupra funcționării administrației. Transparency International Romania anunță că va continua să susțină implementarea principiilor de meritocrație, integritate, transparență și responsabilitate în sectorul public.

Propunerile de politici publice și de reglementare au fost elaborate pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici în cadrul Jalonului 418 din PNRR, Componenta C14 „Bună guvernanță”, Reforma 3 „Management performant al resurselor umane în sectorul public”, de o asociere de consultanți din care a făcut parte Asociația Română pentru Transparență – Transparency International Romania.