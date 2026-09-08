Numirea Sorinei Matei şi a lui Răzvan Dincă la conducerea SRTv şi SRR, publicată în Monitorul Oficial

Sorina Matei și Răzvan Dincă au fost numiți interimari la conducerea SRTv și SRR, pentru 60 de zile, după decizia Parlamentului. Hotărârile au fost publicate marți în Monitorul Oficial.

Hotărârile privind numirea Sorinei Ruxandra Matei în funcția de director general interimar al Societății Naționale de Televiziune și a lui Răzvan Ioan Dincă în funcția de director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune au fost publicate marți seara, 8 septembrie, în Monitorul Oficial.

Cei doi au fost numiți pentru o perioadă de 60 de zile, în urma deciziilor adoptate marți de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial, Sorina Ruxandra Matei preia funcția de director general interimar al SRTv pentru 60 de zile. În același interval, Răzvan Ioan Dincă va ocupa funcția de director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune.

Numirile interimare au loc după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, pe 29 aprilie, sesizările depuse de AUR cu privire la hotărârile Parlamentului referitoare la numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTv și SRR. Judecătorii constituționali au stabilit că respectivele hotărâri sunt neconstituționale.

CCR a constatat că ambele hotărâri ale Parlamentului sunt neconstituționale, întrucât cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în Consiliile de Administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidații propuși în funcție de configurația politică și de ponderea fiecărui grup parlamentar.

Motivarea Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial pe 4 septembrie.

În noiembrie 2025, Parlamentul a numit-o pe Adriana Săftoiu la conducerea Societății Române de Televiziune, aceasta fiind propusă din partea Guvernului. La conducerea Societății Române de Radiodifuziune a fost numit Robert Schwartz, propus de USR.

Sorina Matei este jurnalistă, cu o carieră de aproape trei decenii. Și-a început activitatea în presă în 1997, în presa scrisă, iar din 2003 a trecut în televiziune. Domeniile sale principale de activitate au fost politica, justiția, politica externă și investigațiile.

Matei a început în presa scrisă, fiind menționată în legătură cu Jurnalul Național. Din 2003 a lucrat în televiziune, trecând prin mai multe instituții media, printre care Antena 1, Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. Din octombrie 2025, a lucrat pentru Gândul/Mediafax. Un capitol important al carierei sale îl reprezintă activitatea de jurnalist acreditat la Palatul Cotroceni.

Răzvan Ioan Dincă este regizor și manager cultural, iar cariera sa de conducere include instituții importante din domeniul artelor spectacolului și, ulterior, Radio România. În 2021 a fost ales de Parlament președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, funcție pe care a deținut-o până în 2025.

Dincă a absolvit în 2001 Facultatea de Teatru, specializarea Regie, la Academia de Teatru și Film din București, actuala Universitate Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Ulterior, a urmat un masterat în regie, în perioada 2004–2006, iar în 2010 a obținut titlul de doctor în domeniul teatrului. Informațiile sunt confirmate de mai multe biografii publice și de European Broadcasting Union.