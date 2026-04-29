Judecătorii constituționali au decis, cu majoritate de voturi, că Hotărârile Parlamentului nr. 45/2025 și nr. 46/2025, care vizau desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, sunt neconstituționale în ceea ce privește mecanismul de nominalizare a candidaților de către grupurile parlamentare reunite.

Decizia vine în urma unei sesizări depuse de parlamentarii AUR și vizează strict componenta legată de reprezentarea politică în aceste consilii, nu întreaga structură a instituțiilor.

În analiza sa, CCR a constatat că Parlamentul nu a respectat prevederile Legii nr. 41/1994, care stabilește că locurile alocate grupurilor parlamentare trebuie distribuite în funcție de ponderea acestora în Legislativ.

Potrivit instanței, procedura utilizată a condus la o reprezentare inegală, în care grupuri parlamentare cu ponderi diferite au primit același număr de locuri, ceea ce contravine principiului proporționalității.

”În consecinţă, hotărârea antereferită este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispoziţiile art.1 alin.(5) din Constituţie, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele ale art.1 alin.(3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept.”

Această constatare are o semnificație juridică importantă: nu doar procedura este invalidată, ci și modul în care Parlamentul a interpretat legea.

George Simion a reacționat în cadrul emisiunii „Ai aflat” de la Gândul, după ce Curtea Constituțională a României a admis sesizările depuse de AUR privind numirile în consiliile de administrație ale TVR și Radio România. Liderul formațiunii a declarat că hotărârea este justificată, susținând că partidul său ar fi fost dezavantajat în procesul de repartizare a locurilor în conducerea celor două instituții publice.

„Este o decizie normală. Noi am depus-o pentru că dreptatea era de partea noastră”, a afirmat George Simion în cadrul emisiunii.

CCR a analizat configurația politică existentă la data adoptării hotărârilor, respectiv noiembrie 2025. Distribuția mandatelor arăta diferențe semnificative între principalele partide:

Grup parlamentar Număr membri Pondere Partidul Social Democrat 129 27,8% Alianța pentru Unirea Românilor 90 19,4% Partidul Național Liberal 73 15,7% Uniunea Salvați România 59 12,7% Uniunea Democrată Maghiară din România 32 6,9%

În acest context, Curtea a constatat că distribuirea a trei dintre cele opt locuri către grupuri cu ponderi foarte diferite a încălcat criteriul legal, atât în cazul TVR, cât și în cazul Radio România.

Decizia CCR produce efecte directe asupra validității numirilor.

”Astfel, Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 îşi încetează efectele juridice în privinţa celor 8 candidaţi desemnaţi de către grupurile parlamentare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I”

Prin urmare, mandatele respective devin nule, iar procedura trebuie reluată de Parlament în conformitate cu legea.

Implicații juridice și instituționale

Decizia Curtea Constituțională a României are o dublă semnificație.

Pe de o parte, reafirmă principiul statului de drept și obligativitatea respectării legii în procedurile parlamentare. Este un semnal clar că majoritatea politică nu poate modifica, în practică, regulile de reprezentare stabilite prin lege.

Pe de altă parte, hotărârea are implicații directe asupra funcționării instituțiilor publice de media. Consiliile de administrație ale TVR și Radio România joacă un rol esențial în stabilirea strategiei, bugetului și conducerii executive, iar orice blocaj în aceste structuri poate afecta activitatea instituțională.

În plan politic, decizia poate redeschide negocierile între partide pentru împărțirea acestor poziții, într-un context în care echilibrul de putere este esențial.

Pentru Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune, decizia CCR înseamnă o perioadă de incertitudine.

Fără o conducere validată conform legii, aceste instituții pot întâmpina dificultăți în:

adoptarea deciziilor strategice

aprobarea bugetelor

implementarea reformelor interne

În același timp, situația poate genera tensiuni suplimentare în relația dintre instituțiile media publice și factorul politic.

Hotărârile CCR sunt definitive și general obligatorii, ceea ce înseamnă că Parlamentul trebuie să reia procedura de desemnare, respectând criteriul proporționalității.

Aceasta presupune nu doar o nouă rundă de nominalizări, ci și recalcularea ponderii fiecărui grup parlamentar în raport cu locurile disponibile.

Decizia CCR nu este doar una tehnică, ci una cu impact sistemic. Ea reafirmă limitele constituționale ale puterii politice și obligă la respectarea regulilor în desemnarea conducerii instituțiilor publice.

În același timp, deschide o nouă etapă de negocieri și potențiale blocaje, într-un moment în care stabilitatea instituțională este esențială.