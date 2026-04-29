Social-democrații au anunțat oficial că toți reprezentanții partidului care ocupau funcții politice în Guvern au renunțat la pozițiile deținute. Decizia vizează secretarii de stat, subsecretarii de stat, dar și prefecții și subprefecții susținuți de partid.

Mișcarea vine la scurt timp după depunerea moțiunii de cenzură, fiind prezentată ca o consecință directă a strategiei politice adoptate în Parlament.

”Demisiile tuturor reprezentanţilor social-democraţi din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvenţă cu demersurile PSD în plan parlamentar. PSD consideră că schimbarea modului de guvernare şi oprirea declinului economiei naţionale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menţinerea unor funcţii sau portofolii într-un guvern nefuncţional”

Prin această decizie, Partidul Social Democrat transmite un semnal clar de retragere a sprijinului politic pentru actualul Executiv. Practic, partidul își asumă o poziție de opoziție totală înainte de votul din Parlament.

Moțiunea de cenzură, inițiată împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor, a fost depusă marți și este susținută de 251 de parlamentari, potrivit liderului formațiunii, George Simion.

PSD susține că decizia nu este una simbolică, ci are la bază nemulțumiri legate de modul de guvernare și de evoluția economiei.

Potrivit formațiunii, actuala guvernare nu mai oferă soluții viabile pentru problemele economice, iar menținerea în funcții ar fi contrară poziției politice adoptate în Parlament.

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” urmează să fie prezentată miercuri, în plenul comun al Parlamentului.

Documentul a fost depus marți și este susținut de 254 de parlamentari. Pentru ca Executivul să fie demis, este necesar un număr de 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari.

Calendarul procedurii a fost stabilit de conducerile reunite ale Parlamentului. Astfel, moțiunea va fi citită miercuri, de la ora 12:30, iar dezbaterea și votul final sunt programate pentru 5 mai, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.

În textul moțiunii, inițiatorii acuză Executivul de politici economice care ar afecta nivelul de trai și ar pune în pericol activele statului.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică”

Semnatarii susțin că planurile privind listarea unor companii de stat ar fi realizate fără transparență și fără respectarea mecanismelor de piață.

„În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”

Inițiatorii moțiunii susțin că actuala guvernare a dus la scăderea nivelului de trai și la accentuarea tensiunilor sociale. În document se afirmă că Executivul ar prezenta drept succes politici care, în realitate, generează probleme economice.

De asemenea, semnatarii fac referire la declarații controversate ale premierului.

„Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri (…) Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României! Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE – Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece”

Rezultatul votului din Parlament va fi decisiv pentru viitorul Guvernului. Dacă moțiunea va întruni numărul necesar de voturi, Executivul condus de Ilie Bolojan va fi demis.

Până atunci, tensiunile politice rămân ridicate, iar moțiunea de cenzură devine principalul test de forță în Parlament.