Parlamentul din Taiwan a deblocat bugetul pentru 2026 după luni întregi de dispute politice. Aproape 2 miliarde de dolari vor merge către industria de drone

Parlamentul taiwanez, controlat de opoziție, a aprobat vineri bugetul general al guvernului pentru anul 2026, după o întârziere record de 266 de zile. Documentul include un program-cheie dedicat dezvoltării industriei dronelor, destinat consolidării apărării insulei în contextul presiunii militare tot mai mari exercitate de China.

Bugetul final autorizează cheltuieli totale de 2,98 trilioane de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 93,062 miliarde de dolari americani. Din această sumă, 63,4 miliarde de dolari taiwanezi, adică aproximativ 1,98 miliarde de dolari americani, sunt alocați pentru dezvoltarea și achiziționarea de echipamente destinate industriei dronelor, potrivit EFE.

Guvernul de la Taipei a transmis proiectul bugetului către parlament la 31 august 2025, propunând inițial cheltuieli de 3,034 trilioane de dolari taiwanezi, aproximativ 94,748 miliarde de dolari americani. Totuși, disputele constante dintre partidul de guvernământ și opoziție au împiedicat procesarea și adoptarea proiectului în termenul prevăzut.

Reglementările în vigoare impuneau ratificarea bugetului până la sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, însă acest termen nu a fost respectat.

Până la aprobarea finală, guvernul a funcționat pe baza unui mecanism bugetar provizoriu, care i-a permis să continue plata salariilor funcționarilor publici, acordarea beneficiilor sociale și finanțarea proiectelor deja existente folosind veniturile fiscale și alte fonduri disponibile.

Într-un comunicat publicat vineri pe pagina sa de Facebook, președintele taiwanez Lai Ching-te a criticat forma finală a bugetului, susținând că aceasta conține numeroase reduceri și înghețări nejustificate.

Aprobarea bugetului pe 2026 a venit cu doar câteva zile înainte ca executivul să prezinte proiectul bugetului pentru 2027, programat pentru data de 20 august. Potrivit publicației menționate, proiectul pentru anul viitor va include cheltuieli militare record de 1,1 trilioane de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 34,351 miliarde de dolari americani.

Fondurile prevăzute în bugetul pentru 2027 vor fi utilizate pentru întărirea capacităților de apărare ale Taiwanului în fața presiunii militare exercitate de China. Beijingul consideră insula autoguvernată drept o parte inalienabilă a teritoriului său și nu exclude posibilitatea utilizării forței pentru a prelua controlul asupra acesteia.