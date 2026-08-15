Un nou cutremur puternic a lovit Indonezia. Replica cu magnitudinea 6,4 a urmat celui de 7,7 care a lovit în dimineața zilei de sâmbătă

Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit sâmbătă estul Indoneziei, provocând moartea a cel puțin 38 de persoane. Seismul a fost urmat de mai multe replici, iar ulterior un al doilea cutremur, cu magnitudinea 6,4, s-a produs în zona insulei Sumatra.

Bilanțul cutremurului puternic produs sâmbătă în estul Indoneziei a ajuns la cel puțin 38 de morți, potrivit datelor prezentate de autoritățile indoneziene.

Șeful Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor, Suharyanto, a anunțat că 38 de decese au fost confirmate. Alte două persoane au fost grav rănite, iar 11 au suferit răni ușoare. Aproximativ 2.000 de oameni și-au părăsit locuințele și s-au refugiat în zone considerate mai sigure.

Potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite, USGS, seismul cu magnitudinea 7,7 s-a produs la ora locală 05:58, în regiunea Flores.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 68 de kilometri nord-nord-vest de orașul Ende, în provincia East Nusa Tenggara. Cutremurul principal a fost urmat de mai multe replici.

Ulterior, un al doilea seism puternic, cu magnitudinea 6,4, a lovit insula Sumatra, în vestul țării, potrivit USGS.

Imediat după primul cutremur, autoritățile au emis o avertizare de tsunami și le-au cerut locuitorilor din zonele de coastă să se deplaseze către terenuri mai înalte.

Avertizarea a fost însă retrasă ulterior. Agenția indoneziană pentru Meteorologie, Climatologie și Geofizică a transmis că sistemele de monitorizare nu au identificat modificări semnificative ale nivelului mării care să reprezinte un pericol pentru comunitățile de pe coastă.

Cutremurul a provocat însă distrugeri importante pe uscat. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar alunecările de teren au afectat unele dintre zonele lovite.

Fathur Rahman, șeful Agenției de Căutare și Salvare din Maumere, a anunțat că echipele de intervenție au recuperat cel puțin 20 de cadavre din trei regiuni grav afectate, Sikka, West Manggarai și East Manggarai.

Opt dintre victime au fost găsite în urma unei alunecări de teren produse în satul Reok, din Manggarai.

Șase persoane cu răni grave au fost transportate la spitalele din apropiere.

Operațiunile de căutare continuă. Salvatorii încearcă să găsească doi localnici despre care se crede că au fost îngropați sub cantități mari de pământ desprinse de pe versanții din apropiere în urma cutremurului.

Șeful Poliției din East Nusa Tenggara, Rudi Darmoko, a transmis că seismul a provocat pagube severe și prăbușirea unor clădiri.

Evaluarea situației este îngreunată de întreruperile de energie electrică și de problemele de comunicații din orașele și satele afectate. Autoritățile continuă să centralizeze informațiile despre victime și distrugeri, însă problemele de comunicații încetinesc operațiunile.

Alunecările de teren produse în regiunea Ende au blocat și șoseaua Trans-Flores, una dintre principalele legături rutiere ale insulei. Drumul montan asfaltat are o lungime de aproximativ 700 de kilometri și traversează Flores de la Labuan Bajo până la Larantuka.

Blocarea acestuia complică accesul echipelor de intervenție în unele dintre comunitățile afectate.

Imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat pacienți evacuați preventiv din mai multe spitale după cutremur.

Personalul medical a mutat în exterior paturi, suporturi pentru perfuzii și butelii de oxigen și a amenajat zone temporare pentru tratarea pacienților.

Agenția Națională pentru Gestionarea Dezastrelor a trimis și un elicopter pentru sprijinirea operațiunilor logistice și a intervențiilor de urgență. Aparatul poate fi utilizat inclusiv pentru evacuări, dacă situația o va impune.

Transportul aerian este important în această regiune, deoarece provincia East Nusa Tenggara este formată din numeroase insule, iar accesul terestru în anumite zone poate fi dificil.

În Nagekeo, aproximativ 2.000 de locuitori și-au părăsit casele și s-au refugiat în adăposturi temporare, în timp ce operațiunile de căutare, salvare și evaluare a pagubelor continuă.