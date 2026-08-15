Un seism puternic a zguduit sudul Spaniei în timpul nopții. Mai multe clădiri au fost avariate, iar o localitate a rămas fără curent electric

Un cutremur cu magnitudinea 5 a fost resimțit în noaptea de vineri spre sâmbătă în sudul Spaniei, având epicentrul în municipiul Alhendin din provincia Granada, regiunea Andaluzia. Seismul a provocat mai multe pagube materiale, însă autoritățile nu au raportat victime.

Potrivit Institutului Național Geografic (IGN), cutremurul s-a produs sâmbătă la ora locală 1:04, echivalentul orei 23:00 GMT de vineri, la o adâncime de doi kilometri, conform informațiilor publicate de EFE.

În urma seismului, guvernul regional din Andaluzia a activat faza de urgență, situația operațională 1, a Planului de Risc Seismic. Cutremurul a fost resimțit în toate provinciile regiunii, cu excepția orașelor Huelva și Cadiz, și a generat peste 80 de apeluri către serviciile de urgență.

Autoritățile au recomandat populației să rămână calmă și să evite intrarea și ieșirea din clădiri. Printre măsurile preventive transmise s-au numărat și îndepărtarea de fațade, cornișe, balcoane și pereți.

Primăria din Granada a anunțat că nu au fost înregistrate pagube grave sau probleme structurale extinse, însă continuă evaluarea daunelor localizate, în special în cazul clădirilor vulnerabile.

Până în prezent au fost raportate desprinderi de tencuială, căderi ale unor elemente din fațadele clădirilor, prăbușirea unor țigle de pe acoperișuri și alte avarii în diferite zone ale ariei metropolitane Granada, inclusiv în localitatea Armilla.

În Las Gabias, o clădire care ar fi putut fi afectată de cutremur a fost evacuată preventiv, iar localitatea Huetor Vega a rămas fără alimentare cu energie electrică.

Consiliul Provincial Granada urmează să convoace de urgență, sâmbătă, comitetul de experți pentru evaluarea stării clădirilor afectate de seism.

La șase minute după cutremurul principal cu epicentrul în Alhendin, un al doilea seism, cu magnitudinea 2,6 și epicentrul la o adâncime de un kilometru, s-a produs în localitatea Gojar.

Zona metropolitană Granada înregistrase deja activitate seismică înaintea acestui eveniment. Vineri au avut loc alte trei cutremure de intensitate mai redusă în aceeași zonă, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul populației.