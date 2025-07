Cutremur de 6,8 grade pe scara Richter în această dimineață

Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs astăzi, 14 iulie 2025, în regiunea Insulelor Tanimbar din Indonezia, potrivit Centrului German de Cercetare în Geoştiinţe. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

De altfel, la ora 08:13 (ora locală a României), s-a produs în Strâmtoarea Gibraltar un cutremur cu magnitudinea de 5.4 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 49km SE de Almeria, 54km SE de Roquetas de Mar, 70km SE de El Ejido.

Cutremur în Spania în această dimineață

Un alt cutremur cu magnitudinea de 5.5 grade pe scara Richter s-a produs în Marea Mediterană, în largul coastei orașului Almeria și a fost resimțit în mai multe orașe din Andaluzia, Murcia și Alicante.

Cu intensitatea III-IV și III, seismul a fost simțit în peste cincizeci de orașe din provinciile Almería, Murcia, Granada, Melilla și chiar zone din Alicante și Jaén, precum Cartagena, Lorca, Roquetas de Mar, Almería, Vera, Níjar, Motril și Murcia.

Cutremurul a avut loc la ora locală 07:13, cu epicentrul la coordonatele 36.5473 latitudine și -1.8077 longitudine, la o adâncime de 2 kilometri. Cutremurul s-a produs într-o zonă cu activitate seismică intensă, situată la granița dintre plăcile tectonice africană și eurasiatică.

Mai multe cutremure au avut loc în ultima săptămână

În ziua de 13 Iulie 2025 la ora 16:14:41 (ora locală a României) s-a produs în NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.6, la adâncimea de 10.0km.

În ziua de 12 Iulie 2025 la ora 14:30:33 (ora locală a României) s-a produs în GREECE un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adâncimea de 10.0km.

În ziua de 11 Iulie 2025 la ora 05:07:36 (ora locală a României) s-a produs în MID-INDIAN RIDGE un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.4, la adâncimea de 10.0km.

În ziua de 10 Iulie 2025 la ora 20:12:48 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 71km SV de Ayvalik, 98km NV de Menemen.

În ziua de 09 Iulie 2025 la ora 07:38:34 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 135.3km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51km E de Brasov, 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km NV de Buzau, 65km N de Ploiesti, 75km V de Focsani, 90km NE de Targoviste.

În ziua de 08 Iulie 2025 la ora 22:39:43 (ora locală a României) s-a produs în AEGEAN SEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 86km S de Kavala.

În ziua de 07 Iulie 2025 la ora 13:16:03 (ora locală a României) s-a produs în NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.3, la adâncimea de 10.0km.