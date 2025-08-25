Un cutremur cu magnitudinea 6,3 grade pe scara Richter s-a produs astăzi, 25 august, în apele din largul Insulelor Kurile din Rusia. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Tot astăzi, la ora 04:24 (ora locală a României), s-a produs în vestul Turciei un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 26km NE de Soma, 30km SV de Balikesir, 54km N de Akhisar, 57km NE de Bergama, 90km E de Ayvalik, 91km SV de Mustafakemalpasa, 91km N de Manisa.

La ora 04:12 (ora locală a României), s-a produs în județul Gorj un cutremur cu magnitudinea de 2.1 grade pe scara Richter, la adâncimea de 14.2km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 15km NV de Târgu Jiu, 68km S de Hunedoara, 70km NE de Drobeta-Turnu Severin, 83km S de Deva, 95km V de Râmnicu Vâlcea, potrivit INCDFP.

Între 20 august și 25 august, mai multe cutremure semnificative au zguduit diferite regiuni ale lumii, cu magnitudini cuprinse între 4,2 și 6,1 grade pe scara Richter. Seismele au avut loc la adâncimi variabile și au atras atenția experților seismologi.

Duminică, la ora 06:10 (ora locală a României), s-a produs LÂNGĂ COASTA DE EST A PENINSULEI KAMCHATKA, RUSIA, un cutremur cu magnitudinea de 5.7 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.

Sâmbătă, la ora 15:24 (ora locală a României), s-a produs în SIMEULUE, INDONESIA un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.

Vinerea trecută, la ora 01:34 (ora locală a României), s-a produs în APROPIEREA COASTEI DE EST A INSULUI HONSHU, JAPONIA, un cutremur cu magnitudinea de 5.6 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 89km SE de Ishinomaki.

Joia trecută, la ora 14:20 (ora locală a României), s-a produs LÂNGĂ COASTA DE EST A PENINSULEI KAMCHATKA, RUSIA, un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.

Miercurea trecută, la ora 04:37 (ora locală a României), s-a produs LÂNGĂ COASTA DE EST A PENINSULEI KAMCHATKA, RUSIA, un cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter, la adâncimea de 10.0km.