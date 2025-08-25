În această dimineață, pare că iarna a venit mai devreme în unele zone ale României, unde mercurul a indicat -1°C, a fost brumă și a înghețat solul.

Mercurul din termometre a coborât sub 0°C la Miercurea Ciuc, Obârșia Lotrului, Poiana Stampei, Stâna de Vale, Iezer și Vf. Omu. La Joseni și Călimani au fost 0°C, la Toplița și Bucin a fost 1°C, la Târgu Lăpuș, Făgăraș, Întorsura Buzăului și Câmpeni au fost 2°C, iar la Târgu Secuiesc, Băișoara, Petroșani și Vărădia de Mureș au fost 3°C.

Potrivit meteorologilor ANM, astăzi, maximele vor fi mai joase față de normalul perioadei, între 18…28 de grade Celsius. De mâine încolo, temperaturile vor mai crește, iar spre finalul săptămânii revine canicula și disconfortul termic.

În București, cerul va fi senin, iar mercurul din termometre va indica 28 de grade Celsius. La noapte se răcește vremea. Vor fi 13 grade Celsius în centrul Capitalei și 10 grade Celsius la marginea orașului.

La munte, va fi frig pentru această perioadă din an. După-amiaza, va ploua trecător în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali.

Pe litoral, vor fi maximum 25 de grade Celsius. Ziua va fi însorită, însă vor apărea câțiva nori de ploaie. Apa mării rămâne rece.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, va fi o vreme frumoasă, vânt domol (25…26 de grade Celsius). În nordul Moldovei și în Bucovina, se înnorează și va picura trecător (24 grade Celsius).

În Oltenia, va fi o zi frumoasă, vântul va adia plăcut (27…28 de grade Celsius).

În nordul Transilvaniei și în Maramureș va ploua (20…21 de grade Celsius).

În Dobrogea și Bărăgan, temperaturile vor crește de la o oră la alta. Atmosfera va deveni plăcută la prânz, când vor fi 28 de grade Celsius.

În săptămâna 25 august – 31 august, în majoritatea țării, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, cu excepția extremității de sud-vest, unde valorile termice se vor menține apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatice specifice, pe întreg teritoriul.

În săptămâna 1 septembrie –7 septembrie, în regiunile sudice și sud-vestice, temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul mediilor climatice specifice. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal pe întreg teritoriul.

În săptămâna 8 septembrie – 14 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice și sudice, în timp ce în restul țării se vor menține aproape de valorile normale. Precipitațiile vor fi ușor sub mediile climatice în vest, centru și sud, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.