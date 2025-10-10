Meteorologii avertizează, vineri, asupra vântului puternic din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, cu rafale ce pot ajunge până la 90 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va atinge viteze de 120 km/h. ANM a emis cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. Până la ora 23:00, se vor înregistra intensificări ale vântului de 70–90 km/h în Carpați, iar la peste 1.700 m rafalele vor ajunge între 90 și 120 km/h.

Până la ora 18:00, este în vigoare cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. Meteorologii anunță că, vineri, 10 octombrie, și sâmbătă, 11 octombrie, pe arii restrânse din majoritatea regiunilor se vor înregistra intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40–50 km/h.

”Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteoroologii.

Meteorologii au transmis că cerul va fi variabil, cu înnorări în nord, centru, est și sud-est, iar ploi slabe cantitativ sunt așteptate în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și noaptea în Dobrogea și local în Muntenia, mai ales în partea de est. În zonele montane înalte, seara și noaptea, vor fi posibile și precipitații mixte.

Meteorologii anunță că vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele joase (40–55 km/h) și pe crestele montane (60–80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade, iar minimele vor fi între 4 și 13 grade. Dimineața și noaptea se va forma ceață pe arii restrânse.

În Capitală, vremea va fi mai blândă, cu valori termice apropiate de normele climatologice pentru această perioadă. Meteorologii avertizează că, deși temperaturile cresc ușor, instabilitatea atmosferică va persista, în special în regiunile nordice și estice.

„Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibil ploi slabe în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade, iar cea minimă de 9…10 grade”, a precizat ANM.

Meteorologii anunță că în săptămâna 13–20 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât mediile climatologice specifice acestei perioade, în special în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa aproape de valorile normale.

Pentru intervalul 20–27 octombrie, valorile termice vor fi apropiate de mediile specifice perioadei, iar precipitațiile se vor menține în general normale, posibil ușor deficitare în nord-est pe arii restrânse.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, regimul termic va rămâne în limite normale, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul mediilor climatologice pentru această perioadă.

În ultima săptămână din prognoză, 3–10 noiembrie, vremea se va încălzi ușor, cu temperaturi peste valorile normale ale perioadei, în special în regiunile nord-estice ale țării. Cantitățile de precipitații se vor situa aproape de mediile climatologice pentru începutul lunii noiembrie.

Potrivit ANM, toamna va continua fără variații meteorologice majore, menținând o vreme stabilă, fără episoade semnificative de ploi abundente.