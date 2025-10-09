Joi, vremea se îmbunătățește ușor, însă mai persistă unele ploi slabe în estul și sud-estul României. În Lunca Dunării, temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius, în timp ce în Bucovina maximele nu vor depăși 10 grade după-amiază.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul rămâne temporar înnorat și pot apărea ploi izolate, slabe cantitativ. Vântul continuă să bată cu putere, atingând pe alocuri 70 km/h, iar temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, ajungând la 17 grade Celsius.

În Moldova de Sud și nordul Munteniei, se mai semnalează câteva ploi trecătoare, însă pe alocuri va răsări și soarele. Vântul se menține activ, dar temperaturile sunt mai plăcute comparativ cu ziua anterioară. În Buzău, maxima zilei va atinge 18 grade Celsius.

În nordul Moldovei și Bucovina, atmosfera rămâne rece și predominant înnorată. Vor cădea ploi slabe, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 12 grade Celsius.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi în general frumoasă și însorită. Spre seară, cerul se va înnora ușor, iar local pot apărea ploi slabe. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât miercuri, cu maxime între 15 și 16 grade Celsius.

În vestul țării, vremea se anunță frumoasă și stabilă. Soarele domină cerul, cu doar câțiva nori trecători. În sudul Banatului, vântul va fi mai activ, dar fără efecte semnificative. Temperaturile maxime vor ajunge până la 17 grade Celsius, iar pe timpul nopții valorile vor coborî spre 9–10 grade.

În Transilvania, vremea rămâne schimbătoare, cu perioade de înnorări temporare și temperaturi mai scăzute decât media normală pentru această perioadă. Vântul se intensifică treptat, iar spre noapte este posibil să apară ploi slabe trecătoare. Maximele nu vor depăși 15 grade Celsius.

În Oltenia, atmosfera va fi însorită de dimineață până seara. Vântul va sufla moderat, iar vremea va deveni mai caldă decât în ziua precedentă. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 20 de grade Celsius, valori normale pentru începutul lunii octombrie.

În regiunile sudice, inclusiv în Lunca Dunării, vremea continuă să se încălzească, cu maxime de până la 20 de grade Celsius. Pot apărea izolat câțiva nori de ploaie, însă, per ansamblu, ziua va fi una mult mai plăcută și mai blândă comparativ cu ultimele zile.

În București, vremea se îmbunătățește treptat. Soarele își face apariția, iar temperaturile cresc față de zilele anterioare. Maxima zilei va atinge 18–19 grade Celsius, semn că toamna își arată o față mai blândă. Pe parcursul zilei pot apărea înnorări temporare, iar după orele prânzului există posibilitatea unor ploi slabe și trecătoare.

Spre seară și noapte, temperatura va coborî până la 9 grade în centrul orașului și aproximativ 6 grade în zonele periferice.

La munte, vremea se menține rece și instabilă. În masivele sudice și estice se vor mai semnala ploi slabe, iar pe creste sunt posibile lapoviță și ninsoare.

În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu putere, atingând la altitudini mari rafale de până la 90 km/h. Temperaturile rămân scăzute pentru începutul lunii octombrie, menținând senzația de frig în zonele montane.