Cele mai recente date arată că Germania este țara care are cele mai mari prețuri pentru energie în septembrie 2025, astfel:

Germania – 40,97 euro

Elveția – 36,40 euro

Cehia – 36.11 euro

La polul opus, avem:

Bulgaria – 14.97 euro

Ungaria – 9,26 euro

În ceea ce privește România, aceasta se află pe primul loc în clasamentul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare.

Raportul complet poate fi vizualizat mai jos:

Datele existente la începutul anului 2025 la nivelul Uniunii Europene arată că țările care au cele mai mari prețuri pentru energie, una dintre modalitățile prin care poți avea parte de căldură, sunt Germania cu 40 de euro/100 kWh, Belgia și Danemarca, ultimele două fiind de 38 de euro/100 kWh și 37 euro/100 kWh.

În același timp, țările unde se plătește cel mai mult pentru energie electrică sunt Ungaria, cu 9 euro euro/100 kWh, și Bulgaria cu 12 euro/100 kWh.

Costuri energie în UE, potrivit Household Energy Price Index (HEPI) efectuat de către Energie-Control Austria:

Berlin – 40.4 euro/100 kWh

Bruxelles – 38.5 euro/100 kWh

Copenhaga – 37.5 euro/100 kWh

Viena – 36.1 euro/100 kWh

Praga – 35.5 euro/100 kWh

Roma – 33.5 euro/100 kWh

Luxemburg – 28.4 euro/100 kWh

Amsterdam – 26.5 euro/100 kWh

Lisabona – 26.4 euro/100 kWh

Madrid – 26.1 euro/100 kWh

Vilnius – 25.5 euro/100 kWh

Talin – 25.1 euro/100 kWh

Varșovia – 23.9 euro/100 kWh

Atena – 23.5 euro/100 kWh

Stockholm – 18.9 euro/100 kWh

Helsinki – 17.8 euro/100 kWh

București – 16.1 euro/100 kWh

Sofia – 14.7 euro/100 kWh

Oslo – 12.7 euro/100 kWh

Budapesta – 9.1 euro/100 kWh

La nivelul Uniunii Europene, s-a înregistrat o medie de 25.5 euro, în timp ce media pentru toate țările este de 244 euro.

Variațiile prețurilor nominale la electricitatea rezidențială se datorează unei serii de factori specifici fiecărei piețe.

Potrivit Rafailăi Grigoriou, manager de proiect HEPI și șef al biroului VaasaETT din Grecia, și Ilianei Papamarkou, analist principal de date la VaasaETT, factori precum structura mixului energetic utilizat în producție (dependența de gaz natural, sursele regenerabile etc.), strategiile de achiziție și de stabilire a prețurilor ale furnizorilor, practicile de subvenționare încrucișată, structura tarifară și măsurile de sprijin încă valabile în unele piețe influențează formarea prețurilor finale.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile finale la gaze pentru consumatorii casnici au variat între 2,5 c€/kWh în Budapesta și 33,3 c€/kWh în Stockholm — de peste 13 ori mai mari în capitala Suediei decât în cea a Ungariei.

Costurile rezidențiale pentru gaze, potrivit Household Energy Price Index (HEPI):

Stockholm – 33.3 euro/100 kWh

Amsterdam – 18.3 euro/100 kWh

Roma – 15 euro/100 kWh

Viena – 14 euro/100 kWh

Paris – 13.4 euro/100 kWh

Berlin – 11.9 euro/100 kWh

Luxemburg – 10.7 euro/100 kWh

Praga – 10.3 euro/100 kWh

Madrid – 10.2 euro/100 kWh

Bruxelles – 9.8 euro/100 kWh

Sofia – 9.7 euro/100 kWh

Varșovia – 9.2 euro/100 kWh

Atena – 8.5 euro/100 kWh

București – 6.2 euro/100 kWh

Budapesta – 2.5 euro/100 kWh

Pentru locuitorii din Capitală, prețul efectiv de producție al unei gigacalorii se ridică la aproape 1.000 de lei. Totuși, bucureștenii achită doar 330 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată, sumă la care nu se adaugă TVA.

Primarul general interimar al Municipiului București, Stelian Burduja, a spus că prețul giga caloriei nu va fi modifucat în această iarnă, subliniind, de asemenea, că va fi păstrată subvenția.

Locuitorii din Ploiești se află printre cei mai norocoși români, având în vedere că se află printre cei care plătesc un preț mic la gigacalorie, de 350 de lei. Este, totuși, o majorare față de prețul plătit anul trecut de către ploieșteni.

Prețul gigacaloriei la alte orașe din București: