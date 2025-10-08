România și Germania pregătesc un parteneriat strategic în domeniul energiei – de la gaz și nuclear, la solar și eolian

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reafirmat angajamentul Guvernului României de a transforma sectorul energetic într-un motor de dezvoltare economică națională, subliniind că „energia românească trebuie să lucreze pentru economia României”.

Declarația a fost făcută în contextul unei întâlniri oficiale cu Katherina Reiche, ministrul federal al Economiei și Energiei din Germania, și cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale, responsabil de politica economică și financiară. La discuții au participat, de asemenea, reprezentanți ai unora dintre cele mai importante companii germane din domeniul energiei și industriei.

Întâlnirea a avut ca obiectiv principal stabilirea direcțiilor de cooperare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei, bazat pe investiții comune și schimb de expertiză tehnologică. Discuțiile au vizat domenii cheie precum gazul natural, energia nucleară, energia solară și cea eoliană, cu accent pe valorificarea resurselor interne și creșterea capacităților de producție și stocare a energiei.

„Am avut discuții aplicate și constructive cu omologul meu german, Katherina Reiche, și cu dr. Levin Holle. Am stabilit împreună direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei, care să aducă beneficii reale economiilor ambelor state. Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României!”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a prezentat și principalele obiective care vor ghida acțiunile din perioada următoare:

Creșterea capacității de producție și stocare a energiei electrice, prin investiții în tehnologii moderne și infrastructură de transport. Valorificarea gazului și energiei produse în România pentru dezvoltarea industriei petrochimice și a altor ramuri industriale cu valoare adăugată. Transformarea resurselor naturale în locuri de muncă stabile și prosperitate pentru români, prin stimularea investițiilor locale și crearea de lanțuri economice integrate.

Bogdan Ivan a subliniat că România are potențialul de a deveni un hub regional de stabilitate energetică, atât prin resursele sale naturale, cât și prin proiectele majore aflate în derulare. Colaborarea cu Germania, una dintre cele mai puternice economii europene, reprezintă un pas strategic în direcția consolidării poziției României pe piața energetică europeană.

„Vrem ca România să nu mai fie doar un exportator de materii prime, ci un stat care își transformă resursele în produse, locuri de muncă și valoare adăugată pentru economie. Energia este cheia dezvoltării sustenabile”, a adăugat ministrul.

În cadrul discuțiilor, părțile au analizat posibilitățile de cooperare tehnologică și de investiții comune în proiecte verzi, inclusiv în dezvoltarea rețelelor inteligente, a capacităților de stocare și a soluțiilor de eficiență energetică. Germania s-a arătat interesată de potențialul României în domeniul energiei regenerabile, în special al energiei eoliene offshore și al energiei solare.

Întâlnirea a fost considerată de ambele părți un pas concret spre consolidarea relațiilor economice bilaterale și spre integrarea României în marile lanțuri de valoare europene din domeniul energiei.