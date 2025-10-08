Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) a reacționat dur la declarațiile recente ale ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care a afirmat că prosumatorii casnici ar trebui limitați la 5 kW „ca în toate statele europene” și că „la noi limita este de 400 kW pentru prosumatorii casnici”.

În cadrul unui interviu televizat, ministrul a sugerat că prosumatorii pun presiune asupra rețelelor, însă A.P.C.E. consideră aceste afirmații eronate și periculoase pentru strategia energetică națională.

Potrivit asociației, în realitate, pragurile pentru prosumatorii casnici din Uniunea Europeană sunt frecvent în jur de 30 kW, iar legislația românească permite racorduri la rețeaua de distribuție de până la 27 kW în condiții normale, cu excepții pentru proiecte speciale. Regulamentele europene și naționale (Regulamentul UE 2019/943, Legea nr. 123/2012, Legea nr. 184/2018 și Ordinul ANRE nr. 15/2022) stabilesc clar drepturile de racordare și regulile pieței.

„Nu știm în ce Europa trăiește dl. Ministru și nici nu vrem să aflăm…”, se arată în comunicatul A.P.C.E., care atrage atenția că adevărata problemă nu este reprezentată de prosumatori, ci de rețelele de distribuție învechite, cu pierderi ridicate, lipsă de digitalizare și fără capacitate adecvată de stocare a energiei.

Asociația subliniază că până la sfârșitul anului 2025, puterea instalată la prosumatori va ajunge la aproximativ 3.000 MW, iar circa 20% din consumul casnic va fi acoperit de energia injectată în rețea de aceștia — echivalentul a circa 2,2 miliarde kWh anual.

A.P.C.E. mai punctează că prosumatorii din categoria 200–400 kW, care monetizează lunar energia produsă, sunt foarte puțini ca număr, dar au un rol bine definit în producția de energie verde. Organizația respinge ideea că aceștia ar fi „țapul ispășitor” al problemelor rețelelor și susține că limitarea lor ar fi contraproductivă.

Critici au fost aduse și în privința fondurilor europene pentru parcurile fotovoltaice, despre care ministrul a spus că „pun presiune asupra rețelelor”.

A.P.C.E. amintește că investițiile europene s-au făcut, în mare parte, către autorități locale pentru dezvoltarea energiei verzi, iar lipsa de investiții a distribuitorilor în infrastructură a fost ignorată. Asociația acuză un dublu standard în modul în care autoritățile tratează proiectele publice față de cele private.

Referitor la promisiunea ministrului privind tariful de 1 leu/kWh pentru populație, A.P.C.E. salută intenția, dar atrage atenția că lipsa unui plan operațional concret face ca speranțele de implementare să fie limitate.

Asociația subliniază că reducerea imediată a facturilor poate fi realizată eficient prin producerea propriei energii, fie în locuințe individuale, blocuri sau clădiri publice, în linie cu tendințele globale de creștere a producției de energie regenerabilă.

În plus, A.P.C.E. reclamă lipsa dialogului cu Ministerul Energiei: o solicitare pentru o audiență adresată ministrului în urmă cu trei luni nu a primit răspuns.