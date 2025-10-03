Președintele ANRE, George Niculescu, a precizat că discuțiile sunt în desfășurare și că, după finalizarea analizelor și conturarea unei forme benefice pentru toate categoriile de consumatori, va fi demarat un proces amplu de consultare publică.

Tariful binom este compus dintr-o componentă fixă, exprimată în lei pe zi, și o componentă variabilă, de tip volumetric, calculată în funcție de energia consumată. Spre deosebire de sistemul actual, în care clienții plătesc un tarif de distribuție fix, calculat în lei/MWh și înmulțit cu consumul lunar, noul tarif ar introduce o parte fixă bazată pe puterea aprobată pentru locul de consum, ca un abonament, la care se adaugă prețul pe kWh consumat.

„Tariful binom este un subiect care a fost foarte, foarte des adus în discuţie. Am văzut declaraţii din partea unor organizaţii de specialitate care spun că România ar fi ultima ţară, cred că, din Uniunea Europeană, care nu are un tarif binom. Nu ştiu dacă este chiar aşa, dar aici trebuie să mă întorc la cuvântul responsabilitate şi să verificăm foarte atent dacă toate statele membre ale Uniunii Europene au implementat tariful binom şi doar România nu-l are. Ştiţi foarte bine că, înainte să iau o decizie împreună cu colegii din autoritatea de reglementare, o cântărim foarte bine, pentru că sunt de principiul că ‘mai mai bine măsori de cinci 5 ori şi tai o singură dată’. Subiectul este unul foarte important, îl avem pe agenda internă internă şi lucrăm la el în continuare”, a declarat Niculescu.

Tariful binom a fost intens discutat în România, fiind unul dintre puținele state europene care nu l-au implementat până acum, potrivit reprezentanților industriei. Aceștia consideră că, deși pentru unii clienți factura va crește, pentru alții se va reduce, iar sistemul este considerat cea mai corectă formă de facturare.

Conform estimărilor, dacă discuțiile și analizele încep în prezent, tariful binom ar putea fi introdus cel mai devreme la jumătatea anului viitor. Implementarea ar putea fi graduală, cu o perioadă de funcționare paralelă cu actualul sistem și cu o campanie de informare a consumatorilor.

„Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom. Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări, iar în momentul când vom fi gata cu analizele şi vom avea o formă pe care noi considerăm că este benefică pentru toţi consumatorii – industriali, casnici, non-casnici, toate categoriile de consumatori – pe toate tranşele de consum, atunci vom începe un amplu proces de consultare publică, aşa cum am făcut cu toate reglementările”, a mai spus președintele ANRE.

Președintele ANRE a prezentat subiectul în cadrul conferinței anuale „Energie cu Responsabilitate”, ediția a IX-a, organizată de publicația InvesTenergy, sub patronajul ANRE.

Reprezentanții industriei, inclusiv Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități (ACUE), au subliniat că introducerea tarifului binom este discutată de patru ani și că studiile de impact există, fiind necesară stabilirea unui calendar gradual de implementare.